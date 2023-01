Addio a Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida ci lascia all’età di 95 anni. L’eterna diva nata del cinema italiano, insieme alla collega “rivale” Sophia Loren, ha collezionato una serie di successi e riconoscimenti diventando il simbolo di un’epoca che ci mancherà.

L’eterna diva, la “Bersagliera” del cinema italiano, la dolce e amabile fata Turchina del film “Pinocchio” di Luigi Comencini del 1972: Gina Lollobrigida, per tutti la Lollo, ci ha lasciati oggi all’età di 95 anni.

Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, si lascia alle spalle una carriera lunghissima, iniziata poco più da adolescente con i fotoromanzi e culminata con la partecipazione a film che hanno segnato un’epoca. Una star d’altri tempi che ha sempre giocato con la sua innata sensualità e che ha contribuito a creare l’immagine, insieme alla collega “rivale” Sophia Loren, della sex symbol all’italiana.

La svolta nella sua carriera avviene nel 1947 quando, convinta da un amico, si iscrive a Miss Roma e arriva seconda. Ottiene un successo strepitoso e viene invitata alla partecipazione a Miss Italia dove si classifica terza alle spalle di Lucia Bosè e Gianna Maria Canale, anche loro poi attrici. La sua carriera cinematografica decolla; verrà diretta da registi italiani come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati.

Cavaliere della Repubblica e Ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura nel 1999, ha ricevuto nel 2016 un David speciale alla carriera dal Presidente Mattarella in persona. Nel 2018 la stella sulla Walk of Fame di Los Angeles.

Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all’arte e alla fotografia ma era stata protagonista anche di vicende giudiziarie: nel 2021 le era stato assegnato un un amministratore di sostegno per tutelare il suo patrimonio per richiesta del figlio, Andrea Milko Skofic che accusava l’ex manager dell’attrice, Andrea Piazzolla, di circonvenzione di incapace, poi rinviato a giudizio.

Un esempio di eleganza e ironia che mancherà.

di Raffaela Mercurio