Al via domani il 67° Festival dello Zecchino D’Oro

Torna da domani in diretta su Rai 1 il Festival dello Zecchino d’Oro, giunto alla 67ª edizione, con 14 nuove canzoni e tante novità

Nell’anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell’Antoniano, torna il tradizionale e imperdibile appuntamento con il Festival dello Zecchino d’Oro, giunto alla 67ª edizione!

Il programma andrà in diretta su Rai 1 con le semifinali di venerdì 29 e sabato 30 novembre (dalle 17:05 alle 18:45) e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre (dalle 17:20 alle 20:00).

Condurrà la finale, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti, mentre il 29 e il 30 novembre la conduzione sarà affidata a una coppia inedita formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

La protagonista assoluta, come da tradizione, sarà la gara tra le canzoni. Si parte venerdì 29 novembre alle 17:05 con l’ascolto delle prime 7 canzoni. Sabato 30 novembre, sempre alle 17:05, sarà il turno degli altri 7 brani. Infine, domenica 1° dicembre alle 17:20, il gran finale: riascolteremo tutte le 14 canzoni e scopriremo il brano vincitore.

Nelle prime due puntate i brani saranno votati da una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e da una giuria ufficiale di piccoli, formata da 20 bambini dello Zecchino d’Oro, diversa in ogni puntata, con il contributo del voto del Piccolo Coro dell’Antoniano. I voti raccolti nelle prime due serate si sommeranno a quelli della finale di domenica per decretare il vincitore.

Le 14 nuove canzoni, prodotte da Antoniano e distribuite da Sony Music Italia, portano la firma di 36 autori, tra cui esperti di musica per bambini, attori, scrittori, produttori e grandi artisti. Tra questi spiccano nomi come Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected e Max Elias Kleinschmidt.

I brani in gara saranno interpretati dal vivo da 19 piccoli cantanti, provenienti da 11 regioni d’Italia (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia), accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Quest’anno lo Zecchino d’Oro punta ancora di più sulla sua anima crossmediale, con progetti firmati Rai che abbracciano canali tradizionali e digital. All’interno della compilation sono presenti tre bonus track, tra cui una cover di Zum Zum Zum, celebre sigla di Canzonissima ’68, reinterpretata dal Piccolo Coro dell’Antoniano in occasione dei 70 anni della Rai e dell’Antoniano.

Del brano è stato realizzato un cartone animato, parte della nuova serie di cortometraggi animati delle 14 canzoni in gara, sviluppata da Rai Kids e Antoniano. Il cortometraggio di Zum Zum Zum sarà disponibile in anteprima esclusiva su RaiPlay da oggi, mercoledì 27 novembre. I cortometraggi delle 14 canzoni in gara saranno accessibili su RaiPlay dopo le dirette del 29 e 30 novembre su Rai 1 e, successivamente, trasmessi su Rai Yoyo.

Questi progetti animati, realizzati da Rai Kids e Antoniano, hanno coinvolto numerosi studi di animazione e giovani talenti provenienti da tutto il territorio nazionale.