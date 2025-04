Alessandro Cattelan è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent

Disney+ ha svelato una novità che farà felici i fan di Italia’s Got Talent: Alessandro Cattelan si unirà alla giuria della nuova stagione del popolarissimo talent show prodotto da Fremantle Italia. Il conduttore affiancherà Elettra Lamborghini – al suo secondo anno al tavolo – e due volti amatissimi dal pubblico, la storica talent scout Mara Maionchi e l’attore e comico Frank Matano. Insieme, saranno alla ricerca dei migliori talenti italiani pronti a sorprendere, emozionare e conquistare il palco.

A guidare lo show dietro le quinte e sul palco torneranno anche quest’anno Aurora e Fru dei The Jackal, che porteranno con sé la loro comicità tagliente e l’ironia che li contraddistingue.

Nel frattempo, sono in corso le registrazioni delle audizioni al Teatro Politeama di Catanzaro: qui, tra emozioni e colpi di scena, i concorrenti stanno dando il massimo per guadagnarsi il celebre “Golden Buzzer” e accedere direttamente alle fasi finali dello show.

Italia’s Got Talent è parte di un franchise globale da record: adattato in 75 mercati, ha conquistato il Guinness World Record come talent show più popolare al mondo. Nato nel 2006, ha superato il miliardo di spettatori complessivi e nel biennio 2023-2024 è andato in onda in 31 Paesi con ascolti da capogiro. L’edizione italiana del 2023 è stata la prima in Europa a essere distribuita in esclusiva su una piattaforma streaming.