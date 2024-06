Animazione geniale e incasso da record!

Che “Inside Out 2” fosse attesissimo dal pubblico italiano lo avevamo già scritto su queste pagine proprio qualche giorno fa. Ma in pochi avrebbero potuto immaginare quanto è accaduto in seguito. Il nuovo film Disney e Pixar ha infatti superato ogni previsione, conquistando il nostro Paese con un incasso di quasi 17 milioni di euro e più di 2 milioni di spettatori.

Numeri clamorosi – soprattutto perché raggiunti in soli cinque giorni di programmazione (comprese le anteprime in alcuni cinema) – non figli del caso, bensì di un lungo lavoro iniziato fin dal periodo di John Lasseter, cofondatore di Pixar caduto sotto i colpi della campagna del #MeToo. Ciò non bastasse, questo risultato rappresenta anche la migliore ‘apertura’ di sempre (e nello stesso tempo anche la migliore nel mese di giugno) per un film d’animazione. Un successo indiscutibile che arriva in un periodo in cui le nostre sale stavano soffrendo, con scarse presenze e film poco considerati, nonostante certi titoli fossero di indubbio valore.

Non si è fatto attendere il commento entusiasta di Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia: «Questo risultato conferma il forte legame del pubblico italiano con Disney e Pixar. “Inside Out 2” è un film che parla di emozioni in modo toccante e intelligente, in cui tutti gli spettatori possono identificarsi. I miei complimenti vanno ai filmmaker, con un ringraziamento speciale al regista Kelsey Mann e al produttore Mark Nielsen».



Di Federico Arduini