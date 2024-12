Annalisa, svelato il nuovo progetto e tour per il 2025

Oltre al nuovo cofanetto “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice: THE BLACK BOX”, Annalisa ha annunciato “Capito I”, il nuovo progetto per il 2025

Il 2024 è stato senza dubbio un anno straordinario per Annalisa. Con 49 dischi di Platino e 12 d’Oro, è stata incoronata come la donna più certificata dell’anno, diventando la prima artista di sempre a ottenere due singoli certificati 5 volte Platino. A questi traguardi si aggiungono i 200 mila biglietti venduti per i suoi live e il primato di essere la prima artista femminile italiana a entrare nella Top 100 di Billboard USA.

Per chiudere una parentesi d’indubbio successo, Annalisa ha annunciato sui social l’uscita venerdì 13 dicembre di “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice: THE BLACK BOX”, un’edizione speciale a tiratura limitata e numerata.

Disponibile in preorder da oggi questa esclusiva raccolta include:

L’album originale in formato vinile picture disc.

Sei 45 giri celebrativi con i brani che hanno segnato le tappe fondamentali della carriera di Annalisa, tra cui la quadrilogia Bellissima / Mon Amour / Ragazza Sola / Sinceramente (anche in versioni speciali), Euforia, e una versione inedita da solista della cover di Sweet Dreams.

Ma per un cerchio che si chiude, una nuova era è alle porte: Annalisa ha svelato “CAPITOLO I”, un nuovo viaggio musicale di cui ancora non si sa nulla, che nel novembre e dicembre 2025 la porterà nei principali Palasport italiani.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da venerdì 13 dicembre alle ore 14:00

Queste le date:

sabato 15 novembre 2025 @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

martedì 18 novembre 2025 @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre 2025 @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre 2025 @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre 2025 @Milano – Unipol Forum

martedì 2 dicembre 2025 @ Eboli (SA) – Palasele

venerdì 5 dicembre 2025 @Bari – Palaflorio

martedì 10 dicembre 2025 @Bologna – Unipol Arena

sabato 13 dicembre 2025 @Torino – Inalpi Arena