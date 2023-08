Annalisa, il 29 settembre esce il nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”

Quando il 2 settembre scorso Annalisa aveva rilasciato “Bellissima“, primo singolo di questa sua “era” musicale, c’era indubbiamente molta curiosità intorno al nuovo progetto. In pochi però potevano immaginarsi quanto da lì in poi sarebbe accaduto. Se infatti il talento ad Annalisa non era mai mancato, né la voce (potente ed espressiva, ma anche sottile e malinconica quando serve) e le belle canzoni, probabilmente non era ancora arrivato il progetto giusto, quello articolato al punto tale da metter in luce le sue capacità ed esser anche in grado d’intercettare il gusto del grande pubblico.

Da quel giorno sono passati quasi 12 mesi, un periodo che ha segnato indubbiamente una svolta nella carriera della cantante di Savona. Dopo “Bellissima” e il singolo infrangi record “Mon amour”, infatti, è stata la volta di “Disco Paradise” con Fedez e gli Articolo 31 che l’ha consacrata ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita: sono 8 i Dischi di Platino fino ad ora totalizzati con le tre hit, unica donna da 3 anni ad arrivare al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. I numeri, insomma, non mentono: Annalisa ad oggi è la regina del pop nostrano. E l’ultima conferma è arrivata ieri sera quando all’Arena di Verona si è aggiudicata il Premio Siae all’RTL 102.5 Power Hit Estate 2023 con “Mon Amour” per la canzone più eseguita in tutti gli eventi musicali in Italia.

“Grazie alla mia squadra, a tutti quelli che hanno creduto e lavorato con me a questo brano. E grazie a voi che lo avete cantato, ballato, suonato perché senza di voi non avrei vinto questo premio. Non sapete il bene che vi voglio”, così sui social Nali ha commentato il premio.

Tutti questi tasselli sono ora in attesa di andare a ricomporsi nel nuovo disco di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice”, in uscita il 29 settembre e nel tour dei palazzetti – il primo della sua carriera – in partenza ad aprile 2024. Ad anticiparlo ci sarà l’attesissima data evento “ANNALISA: IL FORUM”, già sold out, prevista per sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano), l’unico evento live della cantautrice nel 2023.

di Federico Arduini