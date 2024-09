Per gli 85 anni dalla nascita, Batman avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Sarà il primo supereroe a riceverla

Per gli 85 anni dalla nascita, Batman avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Sarà il primo supereroe a riceverla

Per gli 85 anni dalla nascita, Batman avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Sarà il primo supereroe a riceverla

Per gli 85 anni dalla nascita, Batman avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Sarà il primo supereroe a riceverla

Che si sia amanti del genere o meno, è quasi impossibile non aver mai sentito nominare Batman, il vigilante mascherato di casa DC Comics. Ideato da Bill Finger e Bob Kane nel lontano 1939, è indubbiamente uno dei supereroi più amati dal grande pubblico. Da un decennio a questa parte, il 21 settembre si celebra il Batman Day e quest’anno avrà un sapore ancora più speciale poiché segna l’85º compleanno del più celebre cittadino di Gotham City. Tutti quegli anni eppure non sentirseli affatto addosso, visto che tra serie tv, fumetti, film d’animazione e cinema l’alter ego di Bruce Wayne rinasce periodicamente più forte dalle sue ceneri, trovando sempre nuova linfa vitale per il suo universo narrativo.

Non è quindi un caso che proprio quest’anno verrà assegnata a Batman una stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood Boulevard. E sebbene non si tratti del primo personaggio immaginario a ottenere questo onore – considerando che, in passato, lo stesso riconoscimento è stato tributato a figure iconiche come Topolino, Bugs Bunny e i Simpson – si tratta della prima volta assoluta per un supereroe. Non poteva essere altrimenti, anche considerando quanti volti noti lo hanno di volta in volta interpretato sugli schermi: dall’indimenticabile Adam West agli ultimi Ben Affleck e Robert Pattinson. Anche l’Italia celebrerà il Cavaliere oscuro con numerosi eventi: in particolare a Milano, dove il Bat-segnale illuminerà la zona Navigli-Darsena al calare della notte.

di Federico Arduini