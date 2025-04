L’epopea dei Beatles in 4 film

L’errore più banale che si possa commettere, quando si parla dei Beatles, è pensare di aver ascoltato, visto, letto e detto tutto quel che si poteva. È proprio quello il momento in cui salterà fuori qualcuno pronto a sfornare un’opera mai realizzata fin qui. Avevamo appena abbassato la guardia, freschi di digestione del monumentale e immaginifico documentario di Peter Jackson sugli ultimi sussulti di vita artistica e litigiosa creatività dei Fab Four (“Get Back”, 2021), che ecco arrivare la presentazione a Las Vegas di un progetto più monstre che mai: quattro film, ciascuno dei quali farà rivivere allo spettatore l’irripetibile epopea della più grande band della storia dalla prospettiva di ciascuno dei suoi membri.

Il nome (si suppone provvisorio) del progetto è “The Beatles: A Four-Film Cinematic Event”, il regista è fra gli eccellenti di Hollywood: Sam Mendes, quello di “American Beauty” e “1917”, per dire. Un (bel) po’ meno eccellente è il cast: Paul McCartney sarà interpretato da Paul Mescal, John Lennon da Harris Dickinson, George Harrison da Joseph Quinn e Ringo Starr da Barry Keoghan. La data di uscita non è proprio dietro l’angolo (aprile 2028) e non è ancora chiaro se i film arriveranno nelle sale tutti insieme o un po’ alla volta.

Curiosità mica da poco: il progettone ha avuto la benedizione dei Beatles superstiti e degli eredi dei de cuius. Per la prima volta è stato dato il via libera sui diritti ufficiali musicali e su quelli sulla storia del gruppo.

di Valentino Maimone