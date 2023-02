Blanco indagato per danneggiamento

Blanco era stato invitato per presentare il nuovo singolo “L’Isole delle rose” ma durante l’esibizione ha cominciato a dare calci e pugni all’allestimento floreale sul palco, sotto gli occhi sconcertati del pubblico. Finita l’esibizione, il cantante ha poi spiegato di non sentire nulla in cuffia e di non riuscire a cantare ma di essersi “almeno divertito, la musica è anche questo”.

A nulla sono valse le sue scuse nei giorni seguenti sui social che si sono riempiti di meme proprio in occasione della giornata di San Valentino.