Quando le leggende non bastano: Brian May “snobbato” dalla Gen Z?

Avrete quasi sicuramente visto il video della performance di Benson Boone con la leggenda Brian May sul palco del Coachella. Boone in mantello alla Freddie Mercury, l’attacco di Bohemian Rhapsody, l’assolo con May che emerge dal palco… tutto epico, almeno sulla carta. Quello che in pochi hanno sottolineato? La reazione un po’ freddina del pubblico. Applausi timidi, poca energia, quasi indifferenza. Problema generazionale? O forse semplicemente un mismatch tra il pubblico del festival e la leggenda che avevano davanti? Fateci sapere cosa ne pensate