Bufera social su Al Bano: accusato di body shaming durante un concerto – IL VIDEO

Durante il concerto di sabato 7 giugno a Carbonia (SU), in occasione dell’inaugurazione della 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, Al Bano è finito al centro di una polemica social per via di una battuta ritenuta infelice.

L’artista si stava esibendo in Piazza Roma quando ad un tratto una fan si è accasciata al suolo.

Nell’attesa dei soccorsi, il cantante ha cercato di sdrammatizzare la situazione e alleggerire l’apprensione della piazza – che contava 10 mila presenze – intonando il nome della fan con i suoi acuti: “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!” e ancora “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali”.

Una spolverata di ironia che è poi sfociata in un commento in grado di innescare un’accesa polemica sui social.

Mentre la signora si allontanava con i soccorritori ha aggiunto: “Deborah non vorrei aggiungere nient’altro, ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo. Ti voglio bene. Ti vogliamo bene”.

In molti hanno bollato l’episodio come un caso di body shaming e il video in poche ore è diventato virale.

La replica di Al bano dopo le accuse

La replica di Al Bano non si è fatta attendere: “La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno. Ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l’offesa? […] L’ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente” ha detto all’Adnkronos.

di Angelo Annese