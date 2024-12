Capodanno da Tony Effe

Tony Effe ha annunciato a sorpresa il suo evento per festeggiare il Capodanno. 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma…

Tony Effe ha annunciato a sorpresa il suo evento per festeggiare il Capodanno. 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma…

Tony Effe ha annunciato a sorpresa il suo evento per festeggiare il Capodanno. 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma…

Tony Effe ha annunciato a sorpresa il suo evento per festeggiare il Capodanno. 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma…

Dopo tutte le polemiche di questi giorni, tra chi lo accusava e chi lo difendeva, Tony Effe deve aver fatto suo il motto secondo cui “se la vita ti dà dei limoni, è il caso di farsi una limonata”. E così, vistosi escluso dal concerto di capodanno organizzato dal comune di Roma, ha deciso di organizzarne uno tutto suo: “Capodanno da Tony”. Dove? Ma ovviamente a Roma, al Palazzo dello Sport.

I biglietti, in vendita a prezzo calmierato, saranno disponibili da questa sera. Una mossa di marketing indubbiamente geniale. E il Comune di Roma è in alto mare. Dopo il forfait di Mahmood e Mara Sattei, si fa sempre più concreta la possibilità di dover rinunciare al concertone di Capodanno. Tempi strettissimi e l’assenza di artisti disponibili, sia italiani che stranieri, stanno complicando i piani del Campidoglio per la notte di San Silvestro, lasciando l’evento appeso a un filo.