Cara Chiara, fermati e respira

Incredibile come Chiara Ferragni non faccia nulla per evitare di finire nel tritacarne. Ci mette persino del suo. L’ultima gaffe è riuscita a incrinare i rapporti con la famiglia del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, che da sempre ha fatto della privacy un valore da difendere. E lei che fa? Il milionesimo selfie, ma perché?

Sembra più forte di lei. Pare non farcela proprio. Dopo essere finita nel vortice del Pandorogate, delle Uovagate, dopo aver visto finire il proprio matrimonio con strascichi imbarazzanti che stanno emergendo in questi giorni, Chiara Ferragni ne ha combinata un’altra. Sicuramente in buona fede ma è incredibile come l’imprenditrice proprio non riesca a fare quel passo indietro che le permetterebbe di respirare un po’, donandole tranquillità.

Perché davvero non ci si crede che tutto le scivoli sempre addosso nonostante le decine di selfie in cui si mostra sorridente vogliano farci intendere altro. Non ci crediamo proprio (più)! .

La questione ormai ha contorni quasi paradossali: l’imprenditrice chiede agli altri di spegnere i riflettori su di lei – diffidando per esempio Fabrizio Corona dal parlare della sua vita privata in virtù di un accordo tra le parti in cui lui si impegnava a non raccontare fatti della coppia Ferragnez per dieci anni (patto a quanto pare saltato…chi l’avrebbe mai detto?) – ma è poi lei la prima a non saper rinunciare a una narrazione di una storia che convince sempre meno.

Cara Chiara, bella sei bella e anche brava. Su questo non nutriamo dubbi.

Ti abbiamo visto ormai in tutte le salse: in bagno, durante l’ecografia, in cucina, al mare, montagna, elicottero. Ovunque. Non ti sei mai risparmiata. Ma dato che gli anni passano anche per te e come tutti avrai attraversato diverse fasi, ci chiediamo: “Non ti sei ancora stancata di condividere la tua vita sui social a fronte delle continue critiche e gaffes?”.

Ovvio che prima o poi, dopo migliaia di scatti, finisci col combinare qualche pasticcio. E’ statistica. “Uno in più, cosa vuoi che sia…” penseranno i più maligni. E invece restiamo convinti che anche a te dispiaccia.

Però continui, perseveri, rendendo il tutto così diabolico.

Ora per esempio che sei riuscita a rifarti una vita in tempi record con un bell’uomo, giovane e ultra milionario, perché non provi a rallentare? Se per un periodo non posti più, tranquilla che non finirai in mezzo a una strada.

Per chi non lo sapesse, l’ultimo suo “scivolone” pare infatti essere riuscito a metterla in crisi in tempi record con la “suocera”, Cecilia Pirelli, erede della dinastia degli pneumatici, che i rumors dicono già non vedesse di buon occhio la storia con il figlio Giovanni Tronchetti Provera, avuto da Marco Tronchetti Provera), non proprio l’ultimo scappato di casa…

E’ accaduto che scattandosi il milionesimo selfie della vita, dalla casa di Saint Moritz di lui, Chiara non si sia resa conto che sullo scaffale della libreria campeggiava la foto del suo fidanzato abbracciato al figlio (di lui). In casa Pirelli la privacy è sempre stata un valore da difendere con le unghie e con i denti; ricordate per caso una foto posata sulla copertina di qualche tabloid di Marco Tronchetti Provera, anche quando stava con la bellissima Afef Jnifen che pure faceva parte del mondo dello spettacolo? No, eccezion fatta per qualche scatto rigorosamente rubato sul pontile dello yacht.

Resasi conto del pasticcio, la foto è stata così immediatamente cancellata dal profilo della content creator ma, al solito, non è bastato dato che l’immagine era già stata salvata decine e decine di volte facendo il giro del web.

Chiara rallenta, respira e magari ogni tanto, prima di scattarti l’ennesimo selfie, chiediti: ma chi me lo fa fare?