Carlo Conti e il presunto incontro con i Pink Floyd – IL VIDEO

Grande attesa per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo. Dopo gli anni record di Amadeus, a raccogliere il testimone è stato Carlo Conti, di ritorno all’Ariston 10 anni dopo il suo primo Sanremo. Tante cose sono cambiate da allora, ma Conti non teme confronti, come sottolineato dal palco della Milano Music Week: «Non ho paura. Se il confronto è con lo share non mi interessa. Poi quest’anno si parte da zero, lo share cambia da gennaio».

Tante le novità: dalla scelta di separare i giovani dai big fino alla serata dedicata alle cover, che non verrà conteggiata per la scelta del vincitore del Festival. Una gara a parte, con un premio a sé e nuove regole: «Nella serata delle cover i cantanti in gara potranno fare dei duetti fra di loro.

Sarà una sera di divertimento a sé, senza la tensione della gara. Ci divertiremo a proclamarne il vincitore e il risultato non andrà a influenzare il percorso fatto» ha sottolineato Conti. I voti delle normali serate di gara saranno invece sommati di giorno in giorno, senza azzeramenti: «Il voto non verrà azzerato per i finalisti ma andrà ad aumentare i voti che quei cantanti avevano già». E sui cantanti in gara?

«Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo. Sceglierle è la cosa più importante. È il momento più difficile, che sento con maggiore responsabilità: il contorno dev’essere buono, ma se la bistecca non lo è il Festival non funziona». Per sapere i nomi, appuntamento al Tg1 delle 13.30 di domenica 1° dicembre.

Durante il talk, Carlo Conti ha poi commentato i vari rumors, apparsi sui giornali e in internet, riguardo la possibile lista di nomi di Sanremo 2025. E sui Pink Floyd una secca, ma divertita, smentita.



Di Federico Arduini