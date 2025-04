Carlos Santana collassa durante prove per il concerto: ricoverato

Attimi di paura per Carlos Santana, il celebre chitarrista rock, che è stato ricoverato in ospedale dopo un improvviso malore durante le prove di un concerto

Attimi di paura per Carlos Santana, il celebre chitarrista rock, che è stato ricoverato in ospedale dopo un improvviso malore durante le prove di un concerto al Majestic Theatre di San Antonio, Texas. Il 77enne artista si sarebbe sentito male poco prima di salire sul palco, costringendo l’organizzazione a rinviare lo show previsto per la serata.Stando alle prime informazioni diffuse dai media americani, il collasso sarebbe stato causato da un episodio di disidratazione. Le condizioni di Santana sono al momento stabili e, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. È sotto osservazione medica e il suo entourage sta monitorando la situazione con attenzione.

Non è la prima volta che il chitarrista si trova a fronteggiare problemi di salute durante i tour. Già nel luglio 2022 era svenuto sul palco durante un concerto in Michigan, anche in quel caso per disidratazione e sfinimento da calore. Un anno prima, aveva sospeso una serie di spettacoli a Las Vegas in seguito a un intervento cardiaco imprevisto. Nonostante tutto, Santana non ha mai rinunciato alla musica. Il suo attuale “Oneness Tour”, che prevede oltre 40 date in giro per gli Stati Uniti, era partito da pochi giorni: Highland, Phoenix e Albuquerque sono state le prime tappe del 2025.

Le prossime esibizioni in programma – tra cui quelle a Sugar Land, Tulsa e Thackerville – sono ora in fase di valutazione. Al momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali su eventuali cancellazioni o rinvii.Il tour dovrebbe concludersi ai primi di maggio, poco prima dell’attesa residence a Las Vegas, appuntamento ormai fisso per il leggendario chitarrista che, nonostante gli acciacchi dell’ultimo periodo (compreso un dito rotto qualche mese fa), continua a portare la sua musica in giro per il mondo.