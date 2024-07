“Cattivissimo Me 4” tra record e Mega Minions

Attesissimo dai fan di tutto il mondo, “Cattivissimo Me 4” arriverà in Italia in anteprima il 7 agosto e nelle sale dal 21

Per quanto riguarda i film di animazione, è evidente come esista un prima e un dopo il 2010, l’anno dell’arrivo sul grande schermo del primo “Cattivissimo Me” e dei gialli Minions. Da quel giorno a oggi molti film sulle piccole creature di casa Illumination sono stati realizzati, dando vita al franchise di maggior successo di sempre nell’universo dell’animazione, con oltre 5 miliardi di dollari incassati dalle pellicole della saga. Un traguardo storico, raggiunto anche grazie all’uscita dell’ultimo capitolo – “Cattivissimo Me 4” – nelle sale degli Stati Uniti dalla settimana del 3 luglio. Attesissimo dai fan di tutto il mondo, il film arriverà in Italia in anteprima il 7 agosto e nelle sale dal 21.

Nel nuovo capitolo, Gru – ora agente della Lega Anti-Cattivi – e la sua famiglia, allargata dall’arrivo del piccolo Gru Jr., se la vedranno con il nuovo supercattivo Maxime Le Mal che li costringerà a una fuga che li porterà ad affrontare insieme l’ennesima avventura. La trama ricalca il canovaccio tipico dei film della saga, offrendo ai fan quello che si aspettavano, con i Minions a rubare la scena anche quando sono sullo sfondo. D’altronde non scopriamo oggi la forza della comicità di questi buffi esserini gialli, che richiama la clownerie e il cinema comico muto con gag surreali, fulminanti e divertenti. Tra le novità l’arrivo dei Mega Minions, una variante supereroistica degli occhiuti omini, che promettono di far ‘spaccare’ dalle risate grandi e piccini.

di Federico Arduini