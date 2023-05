Ciao Barbara, il telemercato dei big che contano

Come va a finire lo sapete tutti, anche se il telemercato non è il vostro pallino. Fabio Fazio trasloca su Discovery (per la “felicità” di Maurizio Crozza), Massimo Giletti è in attesa di collocazione (dalla chiusura di “Non è l’Arena”su La7), e dulcis in fundo, nei prossimi mesi, secondo Tv Blog (o Parpiglia, fate voi) Barbara D’Urso saluterà Mediaset dopo qualche decennio di permanenza. Se ne parla da parecchio, ma ora pare proprio vero.

Qualcosa è andato storto. In pratica, dopo aver portato sulle spalle a lungo il daytime e il prime time di Canale 5 (e programmi spin-off), seppur trashando ininterrottamente, al calar degli ascolti, Carmelita s’è vista relegata in un piccolo studio coi minuti contati, da cui la scelta di non rinnovare (il contratto). Grazie tante, restiamo Amici (di Maria, nemica amatissima). Insomma, con tutto quello sbracare forse se l’è cercata e poi sai che c’è? Viva l’eleganza di Alfonso Signorini e Gemma Galgani (Uomini e Donne).

E adesso, dove finirà la conduttrice napoletana? S’è parlato di un potenziale sbarco a “Ballando con le stelle“, al posto di Selvaggia Lucarelli, che sembra voler mollare l’ordine (dei giornalisti) e le palette. Meglio ancora, un ipotetico arrivo sulle piattaforme streaming, Netflix in testa, dove potrebbe condurre un reality tutto suo, sulla falsariga di “Temptation Island”. A 66 anni, con più alternative di una qualunque starlette, difficilmente rimarrà a piedi. Col cuore eh.

di Maria Francesca Troisi