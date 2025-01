“Ciao – Rassegna Lucio Dalla”, a condurre la 3a edizione sarà Drusilla

Il 4 marzo 2025, l’Arena del Sole di Bologna ospiterà la 3ª edizione di “CIAO – Rassegna Lucio Dalla“, un appuntamento che celebra la creatività e l’innovazione nella musica leggera italiana. A condurre l’evento sarà Drusilla Foer, icona di stile e poliedrica artista, conosciuta per il suo talento e la sua ironia raffinata. Durante la serata, verranno premiati cinque artisti o progetti che, nell’ultimo anno, si sono distinti per qualità, coerenza e capacità di innovare, nelle rispettive categorie.

Il giorno successivo, 5 marzo, i protagonisti della Rassegna saranno accolti alla Casa di Lucio per un incontro esclusivo a porte chiuse. Sarà un momento intimo, dedicato alla condivisione di storie e riflessioni, immersi nell’energia e nel ricordo del grande artista bolognese.

Drusilla Foer, già celebre per spettacoli teatrali come Eleganzissima e Venere Nemica, e per il suo ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022, continua a essere una figura centrale della scena culturale italiana. Con un libro (Tu non conosci la vergogna), un album (DRU), e numerosi successi televisivi e teatrali, si conferma una protagonista assoluta della creatività contemporanea.

Le nomination per i BALLERINI DALLA 2025

CATEGORIA ARTISTA

Angelina Mango

Emma Nolde

Lamante

Lucio Corsi

Paolo Benvegnù

CATEGORIA CANZONE

Achille Lauro – Amore disperato

Brunori Sas – Il morso di Tyson

Cesare Cremonini – Ora che non ho più te

Coca Puma – Notte

Gazzelle – Tutto qui

Vasco Brondi – Un segno di vita

CATEGORIA PRODUCER/TALENT SCOUT

Dardust

Jacopo Incani (Iosonouncane)

Michelangelo

OkGiorgio

Riccardo Sinigallia

CATEGORIA COLONNA SONORA

Colapesce – Iddu

Iosonouncane – Berlinguer La Grande Ambizione

Margherita Vicario – Gloria!

Raiz – Rosa

Valerio Piccolo – E sì arrivata pure tu

CATEGORIA PROGETTO

Nessun Dorma: Un Concerto per la Palestina

Officina Pasolini

Parole Liberate Volume 2

Per la Pace: Live Contro le Guerre

Una. Nessuna. Centomila.

I vincitori saranno scelti da una giuria composta da circa 150 giornalisti e operatori culturali, selezionati per la loro competenza e attenzione alle evoluzioni della musica italiana.

I BALLERINI DALLA, statuette disegnate da Mauro Balletti e ispirate al brano Balla balla ballerino, rappresentano un simbolo di eccellenza e innovazione. Verranno assegnati a chi, attraverso opere e progetti, ha saputo arricchire la scena pop nazionale, continuando l’eredità artistica di Lucio Dalla.