Citadel Universe. La spy story internazionale di Prime

È una Lettera d’amore all’universo cinematografico delle spie ma è anche la storia di un legame fortissimo tra due persone che condividono un passato fatto di segreti e bugie. Omissioni che sono tutte da scoprire e rivelare, in quello che ha tutte le intenzioni di essere un lungo viaggio emozionante per il pubblico a livello globale. Citadel è dal 28 Aprile su Prime Video. È il nuovo progetto dei fratelli Russo e non ha nulla a che vedere con i supereroi, precisazione importante considerato che i due sono dietro la saga Marvel degli Avengers…

La prima stagione di un progetto ambizioso e internazionale, Citadel, dopo una première internazionale ha avuto anche una sua presentazione romana. Anche perché è cosa già nota che nel continuum della serie ci sarà l’Italia e tra i protagonisti è prevista la nostra Matilda De Angelis (già Lidia Poët per Netflix). Citadel è una spy story e i fratelli Russo sono consapevoli che “al pubblico il genere piace ed è giusto assecondarlo” e aggiungono, “è anche necessario sorprenderlo sempre e questa serie è come una cipolla che pian piano si sfoglia”. Citadel è un progetto enorme e stratificato, un progetto che ha unito creatori e narratori di tutto il mondo e questo è anche un elemento del tutto innovativo. “Da Amazon volevano una serie che avesse componenti in più lingue, che fosse più globale come esperienza, e che ci unisse”, commentano Anthony e Joe Russo. “Un’esperienza che crea mondi e va oltre ogni differenza”. Come da loro ammissione, il cuore del progetto è la reinvenzione del genere stesso: “amiamo il genere spionaggio. Qui si possono inserire tantissime tematiche, molte di più rispetto ad un racconto realistico”.

Il cast di Citadel è di grande appeal per il pubblico. I protagonisti sono Richard Madden, Priyancha Chopra Jonas e Stanley Tucci. “Ho adorato la sua complessità, la profondità dei personaggi. Sono un grande fan dei fratelli Russo e degli attori che hanno partecipato a questa serie”, dice quest’ultimo, notoriamente frequentatore del nostro Paese. Il suo personaggio è Bernard, colui che recluta le spie per Citadel. “Nel genere spy hai il capo spie, hai l’esperto di tecnologie, hai chi supervisiona il tutto. Questa serie cambia le cose. Non sai chi è chi, e Bernard è un insieme di più personaggi”.

Il primo personaggio della serie che conosceranno gli spettatori è quello interpretato da Priyanka Chopra Jonas. “Il mondo delle spie è dominato in genere dagli uomini, Citadel vede anche una donna protagonista”, afferma con gioia l’attrice che non è estranea al genere. “Non so se mi mancava un po’ di azione ma mi piace farlo e amavo l’idea di essere a capo di questa serie proprio per il senso di dualità. Chi era Nadia prima dell’incidente? Chi sarà dopo? E anche lavorare con i Russo era per me un aspetto importante”. A lei si aggiunge Richard Madden (già amatissimo per Il trono di spade). “Per me è stato entusiasmante. Fare due personaggi allo stesso tempo è complicato ma apre più opportunità. Come attore è stata una sfida meravigliosa lavorare su due psiche diverse e doverle comprenderle entrambe. Citadel è una serie in cui vediamo persone in situazione estreme. C’è la vita e la morte, il romanticismo e l’azione, la comicità e anche il dramma”. E afferma: “Mason Kane è un uomo completamente diverso da 007. È la spia più forte del mondo ma perde la memoria e il pubblico lo accompagnerà in questo lungo percorso”.

