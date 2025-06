Concerti senza ressa

Parliamo dei concerti in Italia e del fatto che, apparentemente all’improvviso, parrebbe finita la corsa al posto sotto al palco, con conseguente addio ai sold out scontati

Parliamo dei concerti in Italia e del fatto che, apparentemente all’improvviso, parrebbe finita la corsa al posto sotto al palco, con conseguente addio ai sold out scontati

Parliamo dei concerti in Italia e del fatto che, apparentemente all’improvviso, parrebbe finita la corsa al posto sotto al palco, con conseguente addio ai sold out scontati

Su queste pagine abbiamo scritto dei primi segnali perché sapevamo che, prima o poi, si sarebbe rotta la magia. Parliamo dei concerti in Italia e del fatto che, apparentemente all’improvviso, parrebbe finita la corsa al posto sotto al palco, con conseguente addio ai sold out scontati. Il gioco s’è rotto. In questo inizio estate 2025 (più che nei mesi passati, nonostante i segnali già ci fossero) abbiamo assistito a interi tour cancellati, a concerti spostati in luoghi meno capienti o declassati ad apertura di terzi. Abbiamo visto stadi riempirsi sì ma non del tutto e a fatica, si vocifera anche grazie a furbi link per l’acquisto di biglietti a prezzi scontati.

Ma cos’è successo? I motivi sono tanti, spesso concatenati. Partiamo dal presupposto che se si è pensato che sarebbe durata all’infinito l’età dell’oro post Covid – quella in cui, affamati come si era di musica dal vivo e interazioni, ha segnato un boom incredibile nel settore – si è commesso un gravissimo errore alla radice. Come lo è pensare che il fan torni a vederti senza sostanziali novità rispetto al giro precedente, con tutta la scelta che ha oggi fra artisti internazionali e nostrani, fra festival e tour. Infine, non ignoriamo i due elefanti nella stanza: il passo più lungo della gamba di chi pensa di poter strafare ma non è a livello e il crescente e inesorabile prezzo dei biglietti. E così pure chi ha fatto record di streaming a palate, non riempie. Si dirà che è normale ma si mentirà spudoratamente.

di Federico Arduini