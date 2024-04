Concertone Primo Maggio, per la prima volta al Circo Massimo

Tra pochi giorni si terrà il Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma, organizzato da CGIL, CISL e UIL in collaborazione con iCompany. L’edizione di quest’anno, che si svolgerà per la prima volta al Circo Massimo di Roma, promette di essere tra le più ricche di sempre, con circa 50 artisti rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea e futura, offrendo oltre dieci ore di musica dal vivo e discussioni. L’ingresso sarà come sempre libero per tutti

Sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli e con la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, l’evento inizierà alle 13:15 con un opening esclusivo di Bigamama su Rai Play, per poi proseguire con lo spettacolo presentato da Noemi ed Ermal Meta dalle 15:15, in diretta su Rai 3 fino alle 00:15 (con una breve pausa dalle 19:00 alle 20:00 per i telegiornali), e trasmesso anche su Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia.

Il tema portante del Concertone di quest’anno sarà “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”, cercando di riflettere il presente e immaginare il futuro della musica nazionale.

Ecco alcuni degli artisti confermati che si esibiranno sul palco del Concertone: achille lauro, alda, anna castiglia, ariete, bigmama, bloom, caffellatte & giuze, chiamamifaro, coez & frah quintale, colapesce dimartino, cor veleno, cosmo, dargen d’amico, ditonellapiaga, ermal meta, ex-otago, la municipal, la rappresentante di lista, leo gassmann, lina simons, mahmood, malika ayane, maria antonietta e colombre, mazziariello, mille, morgan, motta, negramaro, noemi, olly, piero pelù, piotta, rosa linn, rose villain, santi francesi, stefano massini e paolo jannacci, tananai, teseghella, tripolare, tropico, ultimo, uzi lvke e vale lp.