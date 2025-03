Gaia e il suo coreografo a “Che tempo che fa”. Anche quando gli stereotipi dicono no, per noi è sì

Il coreografo di Gaia ieri si è esibito assieme alla cantante nel corso della trasmissione “Che tempo che fa” dopo che i suoi passi sulle note di “Chiamo io, chiami tu” erano diventati virali sui social a colpi di “ta-ta-tatà!”.

Il ragazzo che ha assistito Gaia a Sanremo, pur avendo una fisicità ben diversa da quella cui siamo abituati quando si tratta di ballerini, è la dimostrazione che si può provare a essere – ma soprattutto riuscire anche a diventare – chi vogliamo, anche quando la società ci vorrebbe in un altro modo. E’ forse più complicato ma non impossibile. E’ una lezione di civiltà che ci portiamo a casa e che si spera, in futuro, non rappresenterà più un caso isolato.

di Ilaria Cuzzolin