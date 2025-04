Cremonini ed Elisa insieme in “Nonostante tutto”

Dopo aver sorpreso i fan con l’annuncio sui social, Cesare Cremonini svela finalmente il titolo e la data di uscita della sua nuova collaborazione con Elisa. Il brano, intitolato Nonostante tutto, è stato scritto a quattro mani dai due artisti e prodotto insieme ad Alessio Natalizia. La canzone sarà disponibile dall’11 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Cremonini ed Elisa, con oltre venticinque anni di carriera alle spalle, sono punti di riferimento per un’intera generazione di artisti e hanno segnato la storia della musica italiana con brani diventati ormai dei classici. Con Nonostante tutto tornano a stupire il pubblico, regalando una canzone dal respiro internazionale e dall’energia esplosiva, capace di reinventare ancora una volta il sound del pop italiano contemporaneo.

Questa nuova collaborazione prosegue il percorso iniziato con Aurore Boreali, brano contenuto nell’ultimo album di Cremonini, Alaska Baby già certificato disco di platino. Il disco sarà disponibile dall’11 aprile in digitale in una nuova versione che include l’inedito “Nonostante tutto”, mentre dal 16 maggio uscirà in edizione fisica, con un CD autografato e numerato e un doppio LP nero autografato e numerato.

Le parole di Cesare Cremonini ed Elisa

“Elisa ed io ci conosciamo dai nostri esordi,” racconta Cremonini. “Abbiamo aspettato venticinque anni per condividere un momento così intimo e profondo come la scrittura. Lavorando insieme, abbiamo realizzato un sogno e una promessa, scoprendo di poter essere un tempio l’uno per l’altro in studio. Il legame con Elisa mi spinge a restare connesso al presente, a scrivere, produrre e trattare il pop come una vera forma d’arte. Nonostante tutto ci rappresenta perfettamente in questo momento perché svela una nostra grande affinità: il lato oscuro da cui nasce la nostra passione per la musica, che per noi è una fonte inesauribile di felicità.”

Anche Elisa condivide l’entusiasmo per questa collaborazione speciale:

“Nonostante abbia avuto la fortuna di lavorare con tanti artisti, questa esperienza con Cesare è unica. È così completa che mi sembra di far parte di una band, di un duo. Il suo modo di lavorare mi ha dato la libertà di esprimermi a 360 gradi, non solo come cantante, ma anche come autrice, arrangiatrice e produttrice. È stato uno scambio artistico profondo, quasi filosofico, un viaggio musicale senza confini. Mi piace molto il suo modo di pensare e creare, e questa collaborazione è stata per me un’iniezione di fiducia.”

Questa sinergia musicale prenderà vita anche dal vivo: Elisa sarà ospite in alcune date del CREMONINI LIVE25, il tour negli stadi dell’artista bolognese, che ha già registrato il tutto esaurito con 13 show sold out e oltre 550.000 biglietti venduti. Il tour partirà con una doppia data a San Siro il 15 e 16 giugno e promette di essere uno spettacolo di straordinaria intensità artistica.