Cesare Cremonini, il nuovo album “Alaska Baby” fuori il 29/11

Dopo un’attesa di due anni e mezzo, Cesare Cremonini ha svelato oggi finalmente il suo nuovo album, “Alaska Baby“, in uscita il 29 novembre. Ottavo album in studio della carriera solista di Cesare e dodicesimo della sua venticinquennale carriera, sarà disponibile da oggi per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile.

12 brani, tutti autobiografici, di cui Cremonini è anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, in cui Cesare si muove libero come non mai prima d’ora per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini, alzare l’asticella del pop per dare nuova linfa alla musica italiana di qualità. Questi i titoli dei 12 brani che compongono la tracklist di “Alaska Baby”: 1. Alaska baby 2. Ora che non ho più te 3. Aurore boreali 4. Ragazze facili 5. Dark room 6. San Luca 7. Un’alba rosa 8. Streaming 9. Limoni 10. Il mio cuore è già tuo 11. Una poesia 12. Acrobati

Svelata anche la copertina dell’album: su uno sfondo bianco e minimale, che richiama la neve dell’Alaska, si stagliano due sfere colorate, unite in un simbolo ispirato alla “Tomba Brion” di Carlo Scarpa. Questa immagine rappresenta l’incontro e l’unione di due opposti in una sola anima. Le sfere, fondendosi, richiamano i colori delle aurore boreali, scelta visiva voluta da Cesare per dare al progetto un’identità legata al suo percorso personale. È stato infatti durante un lungo viaggio tra l’America e l’Alaska che ha preso forma Alaska Baby, un album che Cesare descrive come “vitale, come un disco d’esordio.”

«Nulla ci spaventa e rende vulnerabili quanto la felicità. Io sono partito per andare a cercarla e sono tornato con un album pieno di luce. Per questo il tema più importante di “Alaska Baby” è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo. L’inquietudine, la redenzione, l’estasi, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di trovare il coraggio di rinascere attraverso l’amore» ha raccontato Cremonini su Instagram.

di Federico Arduini