Cristiano Militello ospite a “Voci e storie con La Ragione”

Si è concluso il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Voci e storie con La Ragione”, ospite l’inviato di Striscia La Notizia, Cristiano Militello, che ha presentato il suo ultimo libro “Giulietta e ‘na zoccola forever”, nell’hub culturale de La Ragione, all’interno del California Bakery Garden & Lounge in Corso di Porta Ticinese 58. Una serata all’insegna delle risate e del divertimento, grazie ai racconti e agli aneddoti degli striscioni più esilaranti che hanno caratterizzato il calcio italiano.

Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento, giovedì 22 febbraio, sempre alle ore 18, al California Bakery Garden & Lounge, in Corso di Porta Ticinese 58, ospite Jody Cecchetto. Tutti gli incontri saranno completamente gratuiti. Per info e prenotazioni: info@laragione.eu – 02 49696458.



Di Claudia Burgio