Da oggi in cuffia, le uscite in musica di venerdì 11 aprile

Come ogni venerdì, la musica si rinnova: oggi le piattaforme di streaming si riempiono di nuove uscite, tra attesi ritorni, debutti sorprendenti e singoli pronti a diventare colonna sonora del weekend. Ecco una selezione delle release più interessanti.

Cremonini ed Elisa – Nonostante tutto

“Nonostante tutto” si preannuncia essere una tra le hit più importanti del 2025.

“Nonostante tutto”, racconta Cesare, “è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza. Quel “nonostante tutto” che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà. Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare. “Nonostante tutto” è una canzone elettronica ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”.

Chiello – Scarabocchi

“Scarabocchi” è un mosaico di pensieri crudi e autentici in cui Chiello si mette a nudo in musica. Con testi viscerali e sonorità evocative, il cantautore esplora il caos interiore. Ogni traccia è un frammento di vita, un piccolo scarabocchio d’anima che prende forma tra echi di nostalgia, tormento e speranza.

L’album è impreziosito da due featuring speciali con Rose Villain e Achille Lauro, oltre che da collaborazioni con nomi di spicco come Tommaso Ottomano, Matteo Novi, Fausto Cigarini e Domenico Venturo. Le produzioni dei brani “Stupida anima” e “Succo d’ananas” (feat. Achille Lauro) sono firmate da Michelangelo, mentre Mr. Monkey ha curato quella di “Amici stretti” e Mace quella del brano “Malibù”.

Anastasio – Le Macchine Non Possono Pregare

“Le Macchine Non Possono Pregare” non è solo un disco ma fa parte di un progetto più ampio che comprende anche un fumetto, o come ha raccontato Anastasio stesso annunciandolo sui social “una graphic novel pubblicata da Edizioni BD” che sarà disponibile dal 9 maggio in libreria, fumetteria e in tutti gli store online.



“Quest’album è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io lo chiamerei “un’opera rap”.

Soprattutto è un sogno, è l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero.

L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni e non è vero che ero solo.

In questo disco hanno suonato, prima ancora che dei musicisti pazzeschi, degli amici.

La cover e il fumetto li hanno realizzati degli amici.

Il Concept e i testi sono frutto di un fitto dialogo con un amico.

Chiunque ha collaborato a questo album (e alle sue ramificazioni) è perché ha creduto in me,

e io lo ringrazio e mi sento fortunato.

Vorrei davvero trasmettervi quello che significa per me questo momento, ma a parole non ci riesco.

Tutto quello che scrivo mi sembra fiacco.

Sappiate solo che oggi mi sento bene. Fatemi un in bocca al lupo”.



Lana Del Rey – Henry, come on

Lana Del Rey ha pubblicato il suo nuovo singolo “Henry, come on”.

“Henry, come on” è stato scritto da Lana Del Rey e Luke Laird. La coppia ha anche prodotto il pezzo insieme a Drew Erickson.

Il 2025 vedrà Lana Del Rey impegnata in un tour estivo tutto esaurito nel Regno Unito e in Irlanda, che la vedrà esibirsi a Londra, Dublino, Liverpool, Glasgow e Cardiff. Si tratta del suo primo tour negli stadi del Regno Unito e in Irlanda, che comprende due date allo stadio di Wembley. Questo mese Lana Del Rey suonerà anche allo Stagecoach Festival di Indio, in California, venerdì 25 aprile.

Ligabue – I Ragazzi sono in giro

Per la prima volta il celebre brano di Luciano Ligabue, pubblicato originariamente nel 1995, è in radio nell’inedita versione “I Ragazzi sono in giro (NEW MIX RADIO EDIT)”, realizzata in occasione del trentennale dell’album “Buon Compleanno Elvis”.

Cresce l’attesa per “La notte di Certe Notti”, i due grandi eventi in musica prodotti e organizzati da Friends&Partners e ZooAperto. Il 21 giugno Luciano Ligabue tornerà sul palco della Rcf Arena di Reggio Emilia 20 anni dal primo concerto a Campovolo per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. “La notte di Certe Notti” continuerà anche alla Reggia di Caserta– Piazza Carlo di Borbone il 6 settembre quando, per la prima volta, uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del Liga.

Sethu – Si balla

Sethu inaugura una nuova fase del suo percorso artistico con Si balla, il nuovo singolo uscito per Carosello Records. Dopo l’album d’esordio Tutti i colori del buio, il giovane artista torna con un sound più maturo e consapevole, frutto di un periodo di riflessione e crescita personale. Si balla segna così il primo passo verso un’evoluzione musicale che unisce leggerezza e profondità, aprendo le porte a una nuova pagina del suo racconto sonoro.