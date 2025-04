Da oggi in cuffia, le uscite in musica di venerdì 18 aprile

Come ogni venerdì, la musica si rinnova: oggi le piattaforme di streaming si riempiono di nuove uscite, tra attesi ritorni, debutti sorprendenti e singoli pronti a diventare colonna sonora del weekend. Ecco una selezione delle release più interessanti.

Achille Lauro – Comuni Mortali

Comuni Mortali è il titolo del settimo, album di Achille Lauro, in uscita in vinile, cd e su tutte le piattaforme digitali oggi venerdì 18 aprile, il nuovo lavoro che svela in pieno l’anima cantautorale di un artista multiforme, in grado di attraversare diversi generi.

Comuni Mortali è un album di dediche dalle sonorità cantautorali, interamente prodotto da Daniele Nelli e GowTribe – già producer di successi come 16 marzo e Domenica – in cui Lauro dà prova della sua grande capacità di miscelare squarci di vita personale e storie dal valore universale. I brani sono dediche speciali a protagonisti importanti della sua vita, da sua madre Cristina, al suo grande amore fino alla sua gente, tutti contengono i racconti di vita, di tormento, di amore incondizionato, sentimenti che appartengono ai comuni mortali, accomunati da un senso di vulnerabilità che li rende profondamente tutti uguali. La focus track dell’album è AMOR, un brano che racconta l’amore sotto il cielo di una Roma notturna che abbraccia i due innamorati “abbracciami Roma prima di addormentarci stasera”.

Neffa – Canerandagio Parte 1

Canerandagio Parte 1 è frutto di un intenso lavoro creativo, è l’album che racconta l’essenza di un artista che, con la sua penna inconfondibile e la classe che lo ha sempre contraddistinto, firma un nuovo passaggio nel genere che lo ha consacrato come una delle figure più influenti nel suo genere del panorama musicale italiano. Nato per necessità, un lavoro che descrive e racconta chi è Neffa oggi, il risultato di una trasformazione personale tradotta in musica e comunicata all’esterno:

“Mentre lavoravo a Canerandagio mi è esplosa una creatività di quelle che capitano raramente. Ho iniziato a scrivere di getto, le strofe mi uscivano velocemente e in maniera naturale. Ho capito che, quando ci si trova in questo stato creativo, bisogna soltanto lasciarsi andare, senza controllare nulla, e mettersi nelle condizioni giuste per registrare. Così è nato un album dove ogni traccia racconta una parte di me”

Ultimo – Bella Davvero

L’annuncio è arrivato qualche giorno fa sui social: “Bella Davvero” è il titolo della mia nuova canzone che uscirà venerdì 18 aprile – commenta Ultimo – “Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri “Bella Davvero”.

E in chiusura un commento relativo a una delle immagini pubblicate: “P.S. di questa foto ne riparleremo”, andando a stuzzicare non poco l’attenzione dei fan. Una frase che, riletta qualche giorno di distanza, sembra rimandare alle ultime immagini presenti nel videoclip.

Il brano punta un occhio di bue sulla forza dei ricordi e sul desiderio di non perdere ciò che è stato, sorretto dal martellante leit motiv “eri bella eri bella eri bella davvero.

Mew – Empatia

“Le anime delle persone empatiche hanno vissuto tanta oscurità, ma nonostante tutto, hanno trovato un modo per trasformare le loro lezioni in luce. Luce che vogliono trasmettere alle altre persone. Anime dolci e gentili. L’empatia è un dono. Un dono che di certo chi nella mia vita ha detto di amarmi, non ha mai avuto” ha raccontato New a proposito delle tematiche del brano

Ligabue – Buon Compleanno Elvis 1995-2025

Da oggi, venerdì 18 aprile, sono disponibili le prime versioni fisiche di “BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025” di LUCIANO LIGABUE, l’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995 su etichetta Warner Music Italia.

I vari formati contengono le nuove versioni Naked + Tales (un’edizione spogliata del disco con le versioni riviste in chiave intima, accompagnate da un racconto audio, traccia per traccia, di Luciano Ligabue), New Mix (nuovi mix e nuovi edit a cura di Tommaso Colliva), Demos & Rarities (inediti, demo e versioni alternative), Nei teatri ’24 (8 tracce di “Buon Compleanno Elvis” eseguite durante l’ultimo tour nei teatri di Luciano “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”) e Remastered 2025 dell’album originale.

Prim – Dormire in macchina

Irene Pignatti, in arte Prim, nasce a Modena da genitori musicisti. Cresciuta con i Beatles e la musica pop, impara a suonare la chitarra da autodidatta e a 14 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni in inglese. Dà vita al suo progetto solista “PRIM” nel 2020, registrando e producendo il suo primo singolo “Cheap Wine” in camera sua.



Oggi esce con “Dormire in macchina”, un brano dal sapore irriverente che fonde diversi universi sonori.

Lana Del Rey – Bluebird

La traccia è stata scritta da Lana con Luke Laird e prodotta da entrambi con Drew Erickson.

Con un fingerpicking essenziale, voci eteree e archi avvolgenti, “Bluebird” segue la pubblicazione dell’ultimo singolo, “Henry, come on”, il suo debutto più grande in streaming dopo “Say Yes To Heaven”.