Damiano David, fuori oggi il primo singolo “Silverlines”

È uscito oggi l’atteso primo brano solista di Damiano David, frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, un brano caratterizzato da uno stile e una musicalità dal forte sapore cinematografico. La voce di Damiano emerge qui sotto una nuova prospettiva, fondendosi con un testo intimo e poetico, costruito attraverso immagini e sensazioni. Il tutto è supportato da una produzione imponente firmata da Labrinth.

L’aspetto cinematografico si riflette anche nel video, diretto dal duo Nono + Rodrigo. La narrazione visiva, audace e dinamica, accompagna perfettamente l’evoluzione del brano, con Damiano che si muove tra immagini oniriche, primi piani intensi e paesaggi suggestivi, coinvolgendo lo spettatore in un’esperienza visiva unica.

«Silverlines è una canzone molto speciale per me – ha commentato Damiano – È stata una delle prime che ho registrato quando ho iniziato a lavorare a questo nuovo progetto. E’ una lettera di speranza verso il futuro, e ora, riguardando indietro, mi ritrovo esattamente nello stesso stato d’animo che la canzone descrive. Mi è venuto naturale sceglierla come inizio di questo nuovo capitolo, e spero veramente che le persone abbiano voglia di intraprendere questo viaggio con me».