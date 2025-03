“Daredevil: Rinascita”, il supereroe di casa Marvel conquista Milano

In occasione dell’uscita di “Daredevil: Rinascita”, ieri sera la fermata della metro di De Angeli di Milano si è trasformata in Hell’s Kitchen

Si è tenuto ieri sera a Milano “An Underground Street-Art Exhibition”, un evento esclusivo che ha celebrato il debutto su Disney+ di “Daredevil: Rinascita“, la nuova serie Marvel Television disponibile in streaming con i primi due episodi. Cornice perfetta dell’occasione è stata il Major Virtual Tunnel, un vero e proprio tunnel metropolitano in disuso, riqualificato e reinventato, che con il suo fascino sotterraneo ha evocato e avvolto tutti i presenti nelle ambientazioni sotterranee di Hell’s Kitchen.

Le atmosfere della serie sono state ricreate grazie al talento di alcuni dei più influenti artisti urbani: Art of SOOL, Davide Vavalà, Handjobberz e Filippo Tincolini. Attraverso il loro estro creativo, hanno dato vita a opere inedite ispirate all’iconografia e ai temi della serie di casa Marvel con ogni creazione parte di un percorso immersivo che ha permesso agli spettatori di vivere da vicino la tensione tra bene e male, giustizia e vendetta, esplorando il contrasto tra luce e ombra, proprio come il protagonista nella sua lotta per proteggere la città.