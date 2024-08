David Gilmour, fuori il nuovo singolo “Dark And Velvet Nights”

Cresce l’attesa per il nuovo disco di David Gilmour, “Luck and Strange”, in uscita il 6 settembre. A Roma l’anteprima del tour mondiale

Cresce l’attesa per il nuovo disco di David Gilmour, “Luck and Strange”, in uscita il 6 settembre. A Roma l’anteprima del tour mondiale

A partire da oggi, venerdì 9 agosto, è disponibile in formato digitale “Dark And Velvet Nights”, il nuovo brano inedito di David Gilmour, che anticipa l’atteso album “Luck and Strange”, in uscita il 6 settembre per Sony Music.

L’attesa è alta anche per il suo tour mondiale, che prenderà il via proprio in Italia con sei date al Circo Massimo di Roma a partire dal 27 settembre, evento che promette di essere uno dei più importanti dell’anno! All’interno del Circo Massimo – sede delle date nel nostro Paese – verrà allestita un’arena costruita appositamente per l’occasione con tutti posti a sedere, una struttura che offrirà agli spettatori la possibilità di godere del concerto nella massima comodità, circondati da uno scenario mozzafiato.

Anche questo brano è stato scritto da David Gilmour e Polly Samson, e nasce da una poesia scritta da Polly. David Gilmour ha detto «La musica è nata un giorno all’improvviso. È stato così emozionante trovare questo ritmo. Polly mi aveva dato una bellissima poesia per il nostro anniversario di matrimonio, che era proprio sulla scrivania accanto a me, così l’ho presa e l’ho cantata sulla traccia, per sentire come suonasse con le parole. L’ho fatta ascoltare a Polly, e lei ha detto: ‘Bella, fantastica, dovrò lavorarci un po’ su.’ Così ha aggiunto un paio di versi, ed ecco che è nata – quasi per caso».

Il videoclip di “Dark And Velvet Nights“ diretto da Gavin Elder è stato presentato in anteprima oggi alle 18.15 su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mUHMNgKRHbQ. Vede le immagini di Julia Soboleva con animazione di Levan Kvan.