De Luca mattatore dei nuovi palinsesti

Il De Luca-show irrompe alla presentazione dei palinsesti Rai (svolta alla sede di Napoli). “Infine, una doglianza”.

Accade, a volte, a chi sa usare le parole, a favore di titolo e telecamere. Prevedibile è poco, dare un microfono in mano al Governatore della Campania significa aspettarsi di tutto. È il momento della lingua sciolta, la sua. Una performance: “Rai, ho una doglianza”, e prende come pretesto proprio le recenti dimissioni della Berlinguer per “cantarle” in puro stile deluchese allo scrittore-ospite fisso (Mauro Corona ndr).

“Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita. Io sto male a immaginare che non vedremo più quell’immagine di raffinatezza ed eleganza”.

Poi la stoccata finale: “Avete tirato questa sola a Mediaset, bene per loro”. Manca a dirlo, il suo intervento sopra le righe fa il giro del web e suscita l’ilarità (a denti stretti) dei presenti. Del resto, come prosegui dopo un fuoriclasse-cabarettista mancato? C’è chi sogna persino Vincenzo De Luca a reti unificate, nel discorso di fine anno. Sai che Auditel!

di Maria Francesca Troisi