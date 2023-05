De Niro padre per la settima volta: coraggio o incoscienza?

Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a 79 anni. In un’intervista concessa ai media canadesi per la presentazione del suo ultimo film, About my father, ha stupito i giornalisti confessando la paternità di un settimo figlio/a non fornendo alcun dettaglio né sul genere, né sul nome né tantomeno su chi sia la madre.

In base agli ultimi gossip, parrebbe essere Tiffany Chen, campionessa di Tai Chi 45enne, paparazzata in compagnia dell’attore a Ibiza con il pancione.

Nessuna morale e nessuno sgomento, sono finiti quei tempi, fortunatamente. È un terreno scivoloso e anche utilizzare dei termini piuttosto che altri potrebbe spingere a commenti al sapore di giudizi. Tuttavia è lecito chiedersi cosa spinga un 79enne a desiderare ancora così tanto una paternità che, di fatto, non potrebbe essere vissuta appieno, da entrambi.

Un accompagnamento all’età adulta del bambino è quanto di più lecito ci si possa aspettare come genitore, anche da genitore privilegiato come in questo caso. Una scelta che in tante altre occasioni è stata tacciata di egoismo, seppur in modo non sempre appropriato. E poi l’amore non è proprio la sua antitesi?

“Credo di essere affettuoso con i figli, nonostante a volte debba essere severo su certe cose. Si vuole sempre fare la cosa giusta per i bambini e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non si può”, ha dichiarato l’attore.

Quasi un po’ a scacciare quelle malelingue che in casi come questi spaccano l’opinione pubblica.

Tra De Niro coraggio o De Niro incoscienza.

di Raffaela Mercurio