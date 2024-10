Diodato, sold out il tour in teatro

Dopo la Targa Tenco per la miglior canzone con “La mia terra”, ecco un’altra bella notizia per Diodato: sold out tutte le date del tour in teatro

Il primo tour teatrale di Diodato, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, è ufficialmente sold out. Il cantautore porta in scena ventuno spettacoli in tutta Italia, caratterizzati da un’atmosfera intensa, onirica e al contempo fisica. Ogni concerto diventa un momento di condivisione, come un fuoco attorno al quale ritrovarsi per scambiare sensazioni ed emozioni. Così ecco un’altra bella notizia per Diodato, dopo la conquista della preziosa Targa Tenco per la miglior canzone con “La mia terra”. E proprio questo brano uscirà il 6 novembre per Carosello Records in 45 giri. Una canzone scritta per la colonna sonora di “Palazzina LAF” – esordio alla regia di Michele Riondino – con cui il cantautore nel 2024 ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro e il Premio Amnesty International Italia, oltre alla Targa Tenco di cui sopra. Sul lato B del 45 giri il cantautore ha inciso la leggenda della fondazione di Taranto, dando voce a chi ha sentito quel racconto per tanti anni trasformarsi di bocca in bocca.

I prossimi appuntamenti del tour includono Palermo (23 ottobre – Teatro Golden), Catania (24 ottobre – Teatro Metropolitan), Rende (26 ottobre – Teatro Garden), Firenze (29 ottobre – Teatro Verdi), Bologna (30 ottobre – Europauditorium), Schio (31 ottobre – Teatro Astra), Torino (14 novembre – Teatro Colosseo), Mantova (16 novembre – Teatro Sociale), Trento (17 novembre – Auditorium Santa Chiara), Genova (25 novembre – Teatro Politeama Genovese) e Parma (27 novembre – Teatro Regio).