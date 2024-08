Disney D23 Expo, da “Gli Incredibili 3” alle novità in casa Marvel: cosa arriverà al cinema

C’era una grande attesa per il Disney D23: The Ultimate Disney Fan Event, tenutosi all’Honda Center di Anaheim, in California. Oltre 12.000 fan hanno assistito alla presentazione dei progetti futuri della Disney, caratterizzata da celebrità sul palco, l’annuncio di nuovi titoli di film e serie, e performance musicali. Questi momenti hanno evidenziato l’incredibile forza creativa degli studi Disney e il legame profondo e unico che generazioni di appassionati di tutte le età hanno sviluppato con le storie e i personaggi Disney nel corso dell’ultimo secolo.

Bob Iger, Amministratore Delegato di The Walt Disney Company, ha inaugurato la serata esprimendo gratitudine ai fan per il loro continuo entusiasmo: “Il nostro profondo legame con i fan, forgiato in un secolo di storytelling, è oggi più forte che mai,” ha affermato, “grazie all’incomparabile creatività dei nostri studi, all’enorme attrattiva dei nostri brand e franchise, e ai modi innovativi con cui diamo vita alle nostre storie nei nostri parchi a tema e in tutte le nostre esperienze.”

Gli annunci sono iniziati con l’attesissimo “Oceania 2”, introdotto da una spettacolare esibizione di Auli’i Cravalho, la voce originale di Vaiana, accompagnata dai ballerini e suonatori di tamburo di Nonosina Polynesia. Dwayne Johnson, la voce originale del semidio Maui, è salito sul palco per salutare i fan. Anche l’annuncio di “Zootropolis 2” è stato accolto con grande entusiasmo, così come le prime rivelazioni sul nuovo capitolo della saga Avatar, “Avatar: Fire and Ash”, in uscita a dicembre 2025.

In casa Pixar, dopo il grande successo di “Inside Out 2”, sarà il turno della prima serie originale Pixar “Win or Lose”, che debutterà in esclusiva su Disney+ a dicembre 2024. Nel 2025 arriverà “Dream Productions”, una nuova serie ambientata nel mondo di “Inside Out”, che esplorerà lo studio all’interno della mente di Riley. Il pubblico del D23 è stato entusiasta di scoprire novità su “Toy Story 5”, il nuovo film Disney e Pixar. Andrew Stanton, veterano della Pixar e regista di tutti i film della saga, ha fatto un’apparizione speciale per salutare i fan e condividere qualche anticipazione sulla nuova trama. Prima di lasciare il palco, ha fatto un annuncio molto atteso: “Gli Incredibili 3” è ufficialmente in lavorazione.

Disney on Broadway ha celebrato il suo 30° anniversario con un emozionante medley di spettacoli e annunci esclusivi dei suoi musical di successo. Tra i momenti salienti, le performance di “The Lion King”, “Aladdin” e “Hercules”, che debutterà nel West End di Londra nell’estate del 2025. Sono state svelate anche novità su “The Greatest Showman”, in fase di sviluppo per un adattamento musicale teatrale, e su “Frozen”, che sarà ripreso sul palcoscenico e debutterà su Disney+ nel 2025. Samantha Barks, che interpreterà Elsa, ha incantato il pubblico con una potente interpretazione di “Let It Go”.

Lucasfilm ha annunciato l’arrivo di una nuova serie Star Wars su Disney+ in Italia il 4 dicembre 2024, “Skeleton Crew”, insieme alla seconda stagione di “Andor” e all’atteso film “The Mandalorian e Grogu”, in uscita nelle sale nel 2026.

Kevin Feige di Marvel Studios si è unito ai fan all’interno dell’Honda Center, esprimendo entusiasmo per il fenomenale successo del recente film “Deadpool & Wolverine” e annunciando l’arrivo il prossimo mese su Disney+ della nuova serie “Agatha All Along”. Successivamente è stato il turno di “Captain America: Brave New World” con Anthony Mackie, che in Italia debutterà sul grande schermo nel ruolo di Cap il 12 febbraio 2025. Infine, sono stati annunciati il debutto su Disney+ nel 2025 di “Daredevil: Born Again”, l’inizio della produzione di “Ironheart”, e “The Fantastic Four: First Steps”, la cui produzione è appena iniziata nel Regno Unito.

Il film Disney “Biancaneve”, rivisitazione in live-action della classica fiaba, arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025.

Infine, è stato svelato un nuovo logo per l’attesissimo film “Lilo & Stitch“. Il pubblico ha avuto un assaggio del caratteristico caos di Stitch, che ha portato scompiglio in tutto l’Honda Center. Diretto da Dean Fleischer Camp e prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin, Lilo & Stitch è una rivisitazione in live-action del classico d’animazione. Interpretato da Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere e Chris Sanders, con Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana solitaria e dell’alieno fuggitivo che aiuta a riparare la sua famiglia distrutta arriverà nelle sale nel 2025.