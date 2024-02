Dopo Sanremo Mahmood in cima alle classifiche Fimi

Per il quarto anno consecutivo i brani in gara a Sanremo occupano l’intera Top Ten Singoli della settimana dopo. In testa c’è Mahmood

Abbiamo scritto a lungo del successo senza precedenti di Sanremo 2024, ma l’eco di quelle giornate è ancora forte e presente e lo si può vedere chiaramente dalle classifiche Fimi della settimana dopo il Festival, che vedono in testa nei singoli per il quarto anno consecutivo solo canzoni da Sanremo. Ad esser precisi, bisogna scorrere fino al 26esimo posto per notare un titolo non in gara ma comunque in argomento con Sanremo 2024: “La rondine”, nella sua versione originale.

A dominare questa Top Ten però, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non è Angelina Mango – fresca vincitrice del Festival – ma Mahmood con la sua “Tuta Gold”. Ecco i primi 10 posti

1 Tuta Gold – Mahmood

2 I P’ Me, TU P’ TE – Geolier

3 Sinceramente – Annalisa

4 La Noia – Angelina Mango

5 Casa Mia – Ghali

6 TU No – Irama

7 UN RAGAZZO UNA RAGAZZA – The Kolors

8 Tutto qui – Gazzelle

9 Click Boom! – Rose Villain

10 Vai! – Alfa

Un primo posto che arriva proprio nel giorno dell’uscita del nuovo album di Mahmood “Nei letti degli altri” e che si aggiunge alla lista dei traguardi raggiunti da “Tuta gold”:

#1 posto nella Top 50 Italia di Spotify

#2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio).

Con oltre 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente alla posizione #40 nella Top 50 Global, #2 nella Top 50 Svizzera, #19 nella Top 50 Lussemburgo, #42 nella Top 50 Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania

#7 testo più cercato al mondo della settimana su Genius.

#1 della classifica Earone

videoclip sempre più virale con oltre 7 milioni di views e al numero #1 su VEVO.

di Federico Arduini