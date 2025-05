Dopo Venezia “La Terrazza” sbarca anche a Cannes per raccontare il cinema italiano sulla Croisette

Il cinema italiano, quest’anno per la prima volta, viene ancor meglio rappresentato a Cannes grazie a “La Terrazza”, un’iniziativa firmata dall’agenzia Joydis che, a fianco di Cinecittà, supporta le attività dell’Italian Pavilion così come già accade al Festival del Cinema di Venezia

Un pezzo d’Italia a Cannes, palcoscenico in questi giorni del cinema mondiale con il suo storico Festival. Joydis – agenzia di comunicazione e marketing con sede a Bologna, specializzata nella creazione di esperienze che connettono i brand al loro pubblico attraverso eventi, progetti tailor made e strategie integrate – è a Cannes, a fianco di Cinecittà, per supportare le attività dell’Italian Pavilion. Un’occasione preziosa di networking internazionale, che riconferma l’impegno dell’agenzia nel creare connessioni tra il mondo del cinema e quello dei brand, attraverso un marketing esperienziale che valorizza i territori, le eccellenze italiane e le storie da raccontare.

La presenza a Cannes rappresenta per Joydis anche il primo passo verso l’internazionalizzazione di un’idea di successo: La Terrazza. Dopo due edizioni alla Mostra del Cinema di Venezia, La Terrazza si propone qui in Costa Azzurra come prototipo di un nuovo modo di vivere i festival: uno spazio esclusivo, fluido, aperto alle connessioni tra arte, cultura, lifestyle e impresa.

Accompagnare le aziende all’interno di eventi internazionali come Cannes e Venezia significa offrire loro l’opportunità di abitare luoghi dove si costruiscono immaginari condivisi. A Cannes, Cinecittà presidia l’Hotel Majestic con l’Italian Pavilion: vero cuore pulsante del cinema italiano sulla Croisette, simbolo della nostra identità culturale e punto di riferimento imprescindibile per talent, istituzioni, stampa e professionisti dell’audiovisivo internazionale.

È in questi contesti, dove il racconto si intreccia con l’esperienza, che l’incontro tra il brand e il suo pubblico viene valorizzato. Perché oggi più che mai, l’emozione non è accessorio, ma chiave d’accesso per creare connessioni autentiche e memorabili.

Portare La Terrazza a Cannes significa dare respiro internazionale a un’idea che ha già mostrato la sua forza a Venezia, nel cuore del nostro cinema. «In un luogo dove il cinema si fa espressione massima di arte e cultura, – spiega Elisabetta Nicolini, amministratore delegato di Joydis – raccontare l’italianità in ogni sua forma, è una narrazione che si inserisce con naturalezza in questo dialogo creativo ed è l’occasione per mostrare al mondo un made in Italy autentico. Per presentare il meglio del made in Italy non esiste luogo più emblematico di Cinecittà: perché è da qui che prende forma da sempre il nostro immaginario. La cultura diventa esperienza, l’esperienza si fa racconto, e il racconto crea connessioni durature. Il nostro è un progetto che nasce dalla passione e si fonda su valori condivisi: autenticità, qualità, eleganza e quella capacità tutta italiana di ispirare il mondo».

«Che si tratti di pubblico o aziende, – specifica Massimo Meoni, amministratore delegato di M4G e titolare con Joydis del progetto La Terrazza – il nostro obiettivo è creare uno spazio capace di parlare sia al cuore delle persone che agli obiettivi dei brand, offrendo esperienze che lasciano il segno e generano relazioni durature»

L’appuntamento è ora per Venezia82, dal 27 agosto al 6 settembre 2025: Joydis – sempre in collaborazione con M4G – trasformerà ancora una volta la terrazza dell’Hotel Excelsior in uno dei cuori pulsanti del Festival. La Terrazza sarà teatro di eventi, talk, interviste, cocktail, show cooking e showcase, con format su misura per aziende, media e istituzioni. Un ecosistema relazionale, progettato per valorizzare il made in Italy e costruire nuove forme di storytelling per i brand.

Che cos’è La Terrazza

Nata nel 2023 durante la Mostra del Cinema di Venezia, La Terrazza è un luogo di incontro e racconto dove il mondo del cinema si intreccia con quello dell’impresa, della cultura e del lifestyle. Uno spazio progettato da Joydis – in collaborazione con partner istituzionali, media e aziende – che ospita ogni giorno talk, cocktail, premiazioni, interviste, showcase, show coocking e cene esclusive. Situata sull’iconica terrazza dell’Hotel Excelsior, nel cuore del Lido, La Terrazza offre un’esperienza di hospitality made in Italy curata in ogni dettaglio, che diventa occasione di visibilità, relazione e posizionamento strategico per i brand. È un ambiente dinamico e modulabile, dove il marketing esperienziale prende forma attraverso format

personalizzati e contenuti multicanale, pensati per generare valore e connessioni autentiche. Nel 2024 La Terrazza ha visto la partecipazione di Cinematografo in qualità di media partner ufficiale e di Atlas Concorde come main partner: La Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde si è affermata come uno degli spazi più rilevanti e riconosciuti durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Chi è Joydis

Joydis è un’agenzia di comunicazione e marketing con sede a Bologna, specializzata nella creazione di esperienze che connettono i brand al loro pubblico attraverso eventi, progetti tailor made e strategie integrate. Da oltre 15 anni lavora nel mondo del lifestyle, collaborando con aziende italiane e internazionali nei settori del design, food & beverage, moda, beauty, sport e cultura. I linguaggi che predilige sono quelli della musica, dello sport e del cinema: mondi capaci di generare emozioni, creare coinvolgimento e costruire connessioni autentiche. L’approccio di Joydis è fortemente relazionale ed esperienziale: ogni progetto nasce per valorizzare il brand in contesti unici e ad alto potenziale narrativo, trasformando la comunicazione in un’esperienza viva, emozionale e memorabile. Eventi come La Terrazza a Venezia – e oggi la presenza a Cannes – testimoniano una visione chiara: creare luoghi e momenti in cui il valore del brand si traduce in relazioni autentiche e durature.