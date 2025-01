Duran Duran, a giugno 2025 in Italia

A 40 anni dalla prima storica esibizione in italia, i Duran Duran tornano nel nostro a Roma al Circo Massimo il 15/16 giugno e a Milano per gli Idays il 20 giugno 2025

A 40 anni dalla prima storica esibizione in italia, i Duran Duran tornano nel nostro a Roma al Circo Massimo il 15/16 giugno e a Milano per gli Idays il 20 giugno 2025

A 40 anni dalla prima storica esibizione in italia, i Duran Duran tornano nel nostro a Roma al Circo Massimo il 15/16 giugno e a Milano per gli Idays il 20 giugno 2025

A 40 anni dalla prima storica esibizione in italia, i Duran Duran tornano nel nostro a Roma al Circo Massimo il 15/16 giugno e a Milano per gli Idays il 20 giugno 2025

A 40 anni dalla loro prima indimenticabile esibizione italiana al Festival di Sanremo nel 1985, i leggendari Duran Durantornano nel Bel Paese per illuminare il palco degli I-DAYS MILANO 2025. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 giugno 2025, presso l’Ippodromo Snai San Siro, dove la band britannica regalerà uno show memorabile.

Biglietti e prevendite

I biglietti per questo attesissimo concerto saranno disponibili in vendita generale da venerdì 24 gennaio alle ore 10.00sulle piattaforme Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Le prevendite esclusive inizieranno:

Mercoledì 22 gennaio alle ore 10.00 per i membri VIP della community ufficiale di Duran Duran. Per partecipare, accedi alla sezione “Membri” su duranduran.com.

per i membri VIP della community ufficiale di Duran Duran. Per partecipare, accedi alla sezione “Membri” su duranduran.com. Giovedì 23 gennaio alle ore 10.00 per gli iscritti a MyLiveNation.

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno segnato quattro decenni di storia musicale, vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Con 18 singoli nelle classifiche statunitensi, 21 nella Top 20 britannica e successi continui anche in Italia, la band ha consolidato il proprio status come una delle più influenti di sempre.

Duran Duran torneranno a calcare ance un palco di Roma, precisamente quello del Circo Massimo, domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025.

I biglietti per questi concerti saranno in vendita online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 24 gennaio alle ore 10.00, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dal 29 gennaio alle ore 10.00. Saranno inoltre disponibili in prevendita esclusiva a partire da mercoledì 22 gennaio, alle ore 10.00, per i membri della Duran Duran VIP Community. Per ulteriori informazioni, effettuare il LOGIN e fare clic su PRE-SALE nella sezione MEMBRI di www.duranduran.com. La prevendita esclusiva per i membri di Vivo Club è fissata per giovedì 23 gennaio a partire dalle ore 10.00.