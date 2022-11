Eicma 2022: date, orari e prezzi

Sono ben 1300 i marchi provenienti da 43 paesi che, da giovedì 10 novembre fino a domenica 13 novembre – i giorni aperti al pubblico – presenteranno nei sei padiglioni dedicati le proprie novità che andranno a comporre la gamma del mondo delle due ruote del prossimo 2023. Da segnalare il ritorno di Ducati, assente lo scorso anno, mentre mancheranno tra i Big delle case motociclistiche: BMW, KTM, Harley-Davidson ed MV Agusta. Un enorme dispiacere per moltissimi appassionati, ma speriamo che questi decidano di essere presenti il prossimo anno.

Immancabile invece l’area “MotoLive” che come ogni anno è una delle attrazioni più spettacolari ed apprezzate del salone più importante a livello internazionale. L’area esterna di Eicma si animerà da giovedì 10 novembre con spettacoli acrobatici, live show e gare motociclistiche offroad. La zona MotoLive è stata predisposta di uno spazio dedicato ai test ride di motocicli, e-Bike e numerose sorprese organizzate dai vari espositori per l’enorme affluenza di appassionati – da numeri pre-covid – come preannunciato.

Gli orari di apertura, vanno dalle 8.30 alle 18.30. I biglietti si possono acquistare on-line a questo link, ad un prezzo di 19 euro, oppure alle casse di fiera Rho di Milano al costo di 23 euro. Sono previsti poi i ridotti per i minori dai 4 ai 13 anni a 12 euro, mentre da 0 a 3 anni l’ingresso è gratuito. Per le persone disabili basterà mostrare il tesserino di invalidità o un certificato equivalente – vale anche per l’accompagnatore – l’ingresso è gratuito.

Sono poi previste delle riduzioni per i gruppi: per 14 euro, per un minimo di 20 persone ed un massimo di 70, valido per scuole, associazioni motociclistiche e motoclub.

Di Marco Mauri