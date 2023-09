Elodie, fuori il 22 settembre il singolo “A Fari Spenti”

Uscirà venerdì 22 settembre il nuovo singolo di Elodie “A Fari Spenti”, scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione. Un brano che promette di proseguire con la sperimentazione nell’universo dance pop, quelle sonorità che hanno segnato un vero e proprio punto di svolta nella carriera di Elodie che fin’ora ha totalizzato la bellezza di due miliardi di stream, di cui 500 dall’ultimo disco “Ok. Respira”.

“A Fari Spenti” uscirà in radio e su tutte le piattaforme digitali ed attivo fin da ora il pre-save. Dopo il grande successo dello show evento al Mediolanum Forum di Milano, Elodie farà ritorno sul palco quest’autunno con il suo tour “Elodie Show 2023” che prenderà il via al Palapartenope di Napoli il venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre (sold out). Proseguirà poi al Mediolanum Forum di Milano il lunedì 20 novembre e martedì 21 novembre (entrambi i concerti già sold out), e farà tappa a Roma il 25 novembre (sold out) e il 26 novembre al Palazzo dello Sport. Il tour si concluderà il 5 dicembre al Mandela Forum di Firenze.

CALENDARIO ELODIE SHOW 2023

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – NUOVA DATA

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum – NUOVA DATA