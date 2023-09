Emma, esce oggi il nuovo singolo “Iniziamo dalla fine”

A partire da oggi, venerdì 1° settembre, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming il nuovo singolo di Emma “Iniziamo dalla fine”. Un brano che prosegue il viaggio musicale iniziato in primavera con “Mezzo Mondo” e che è destinato a segnare un passo importante verso l’uscita del nuovo album “Souvenir”, in arrivo questo autunno.

Scritto dalla stessa Emma insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, “Iniziamo dalla fine”, è stato l’ultimo brano del disco ad essere completato e anche per questo, simbolicamente, è stato selezionato come apripista, partendo così dal finale del lavoro svolto in studio, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario il viaggio che ha dato vita all’album. Emma presenterà il nuovo disco con una serie di concerti speciali nei club nel tour “Souvenir in da club”, per un’esperienza intima e rock ‘n’ roll: 15 appuntamenti speciali in 8 club d’Italia, da Roma a Milano fino a Torino e Pozzuoli, per un ritorno alle sue radici musicali, che offrirà l’opportunità di vivere e condividere in modo profondo tutte le sfumature contenute nell’album.

Queste le tappe di “Souvenir In Da Club”:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12, 13 e 15 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26, 27 e 29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2, 3 e 5 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

