Eric Clapton aprirà Lucca Summer Festival 2024

A sorpresa annunciato il leggendario chitarrista Eric Clapton in apertura di cartellone del Lucca Summer Festival 2024. Biglietti in vendita dal 3 aprile

Il Lucca Summer Festival 2024 continua a sorprendere. Quando sembrava che il cartellone fosse già completo, ecco l’incredibile annuncio di un concerto di Eric Clapton nell’Area Mura Storiche. Il leggendario chitarrista britannico si esibirà a Lucca il 2 giugno, dopo 18 anni dalla sua ultima performance al festival.

Sarà l’unico concerto italiano di Clapton nel 2024. Sul palco, Clapton sarà accompagnato dalla sua band per eseguire dal vivo tutti i suoi grandi successi, frutto di una carriera straordinaria che lo ha visto come leader di band iconiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds. Si tratta di una serata che nessun vero appassionato della musica vorrà perdere, un’opportunità unica per ascoltare dal vivo un autentico monumento della storia musicale.

Presale Virgin Radio: da mercoledì 3 Aprile 2024 ore 10:00 a giovedì 4 aprile ore 23:59

GENERAL SALE: da venerdì 5 Aprile 2024 ore 10:00 su: ticketone.it

Per ulteriori informazioni, visita la pagina luccasummerfestival.it/

Qui di seguito il resto del cartellone di questa edizione di Lucca Summer Festival