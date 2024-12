Niccolò Fabi: esce oggi “Note dall’India”

Da oggi, martedì 24 dicembre, è disponibile su YouTube il documentario “Note dall’India, in viaggio con Niccolò Fabi”, realizzato da Alessandro De Masi, all’epoca Console Generale d’Italia a Mumbai. Il filmato racconta il concerto di Niccolò Fabi, tenutosi il 15 dicembre 2023 nella prestigiosa Royal Opera House di Mumbai, un evento promosso e organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Mumbai e dall’Istituto Italiano di Cultura di Mumbai.

Queste le parole che Niccolò Fabi rivolge al pubblico per raccontare l’essenza del documentario: «Un anno fa con l’allora console italiano a Mumbai Alessandro De Masi abbiamo organizzato un viaggio in India che comprendesse la visita a realtà italiane virtuose che operano nelle zone più povere di Mumbai, qualche giorno in quel luogo fuori dal tempo che è Varanasi per concludersi con un concerto che con Roberto Angelini e Pier Cortese abbiamo tenuto alla Royal Opera House di Mumbai. Un modo per far incontrare la diplomazia con la musica cercando di esportare all’estero un po’ della nostra cultura e della nostra attenzione per le realtà lontane da noi che meritano spesso più approfondimento ed interesse. Questo che potete vedere è un documentario girato dallo stesso Alessandro De Masi. Visto che è il 24 dicembre rischia di essere a metà strada tra Natale in India dei Vanzina e Shantaram. Più semplicemente ci piacerebbe fosse per tutti un invito al viaggio, soprattutto per chi ha la fortuna di poterselo permettere. Auguri buoni a tutti noi