Fabio Amurri e “La Città Proibita”: viaggio in musica tra emozioni e culture

Oggi vi porteremo dentro il cuore pulsante di una colonna sonora che mescola tradizione, contaminazioni culturali e una forte carica emotiva: quella de “La Città Proibita”, il nuovo film di Gabriele Mainetti, arrivato da qualche giorno nelle sale italiane.

A firmarla è il nostro ospite di oggi: Fabio Amurri. Fabio è un compositore e arrangiatore italiano con base a Londra, e il suo nome è legato a importanti progetti internazionali: ha curato le musiche per il remake italiano di Call My Agent, ha composto la colonna sonora del cortometraggio animato Do Not Feed The Pigeons, vincitore del BAFTA 2021, e ha lavorato alla serie Miss Fallaci, prodotta da Paramount+. La sua carriera spazia dal cinema alla televisione, fino ai videogiochi e alla produzione discografica.

Ma oggi siamo qui per parlare del suo lavoro su “La Città Proibita”, un film che intreccia dramma, azione e un forte scontro culturale, raccontando la storia di Mei, una misteriosa ragazza cinese in cerca della sorella scomparsa a Roma, e di Marcello, un giovane alle prese con i debiti della sua famiglia. Un incontro che li porterà a confrontarsi con i loro fantasmi interiori, con il peso del passato e con un destino segnato da vendetta e speranza.

