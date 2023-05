Fabio Fazio lascia la Rai, a Discovery con Littizzetto

La notizia di una possibile separazione tra Fabio Fazio e la Rai era nell’aria ormai da qualche tempo. Ora è ufficiale: Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery che ha annunciato l’arrivo del popolare conduttore per la prossima stagione televisiva. Sarà protagonista sul canale Nove già dal prossimo autunno.

L’accordo avrà la durata di quattro anni: nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che vedranno coinvolto Fazio. Del progetto farà parte anche Luciana Littizzetto, protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e proficui nella televisione italiana.

Com’era prevedibile, non si sono fatte attendere le reazioni alla notizia. “L’uscita di Fabio Fazio dalla Rai è un danno all’azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con la Segre. Scelta scellerata mai portata in CdA”. Lo scrive in un tweet Francesca Bria, membro del Cda Rai in quota Pd.

“Belli ciao”. Così invece Matteo Salvini in un tweet, con tanto di manina iconizzata.