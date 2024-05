Festival di Cannes, Roberto Minervini vince il premio per la migliore regia nella sezione “Un Certain Regard” per “I Dannati”

Si prende tutta la scena Roberto Minervini. Il regista italiano è premiato ex aequo per la migliore regia di Un Certain Regard

Si prende tutta la scena Roberto Minervini. Il regista italiano è premiato ex aequo per la migliore regia di Un Certain Regard. “I dannati” (già nelle sale italiane, distribuito da Lucky Red) è presente alla cerimonia di consegna diversamente dall’altra premiata. Rungano Nyoni autrice di “On Becoming a Guinea Fowl”, dallo Zambia, è già partita dal Festival di Cannes.

Minervini – apprezzatissimo documentarista nato a Fermo nel 1970, già candidato al Leone d’oro con “Che fare quando il mondo è in fiamme?” – vince a Cannes con la sua prima opera di finzione.

“I dannati”, girato in inglese, è un film bellico in costume ambientato nell’America del 1862 durante la Guerra Civile. Dalla parte dei giovani soldati, del loro punto di vista sul conflitto e della loro sofferenza umana, il film ricorda nei ritmi e nelle atmosfere “Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati e il primo Terrence Malick.

Il massimo premio della sezione Un Certain Regard è invece assegnato, dalla giuria presieduta dal cineasta canadese Xavier Dolan, al cinese “Black Dog”.

Il riconoscimento a Minervini, che da anni vive e lavora in USA, è un bel segno di apprezzamento nei confronti del cinema italiano che guarda ben oltre i confini nazionali.

Ora tocca a Paolo Sorrentino, con “Partenope”, provare ad entrare nel palmarès maggiore. Quello che assegna la Palma d’oro (una speranza) e gli altri premi del concorso principale (per l’italiano, una più concreta possibilità). Domani, sabato 25, la cerimonia di chiusura del 77esimo Festival di Cannes. Fischio d’inizio, per un’oretta di gara, alle 18:45. Campo di gioco, il meraviglioso Grand Theatre Lumière. Che qui, vale Wembley.

di Federico Fumagalli