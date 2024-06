“Festival Musica Bella”, Chiara Bella: “Per i giovani e per mio padre”

La storia della canzone italiana è costellata di nomi di artisti che ne hanno scritto le pagine lungo il corso dei decenni, cantando successi capaci di diventare parte del patrimonio culturale del nostro Paese. Con il passare del tempo, però, alcuni di questi artisti sono via via passati nelle retrovie rispetto all’attenzione mediatica, diventando per lo più sconosciuti per le nuove generazioni. Quali che siano le ragioni, non è una cosa positiva, per usare un eufemismo. Tra le iniziative più interessanti nate negli ultimi anni spicca indubbiamente il “Festival Musica Bella“, dedicato al compositore e cantautore Gianni Bella, ritiratosi dalle scene anni fa per motivi di salute. Giunto quest’anno alla sua seconda edizione ed impreziosito da un contest per giovani talenti, il festival è stato pensato dalla figlia di Gianni, Chiara Bella, e da Emanuela Cortesi, vocal coach di talento. “È nato tutto parlando un giorno con Emanuela. Ci confrontavamo sui giovani artisti che lei ha seguito lungo la sua carriera. E le dissi ‘Perché non far conoscere l’intera produzione di mio padre anche alle nuove generazioni?’ Il festival è un vero e proprio contest dove i giovani artisti si mettono in gioco con due brani: il primo estratto dalla loro produzione o di loro scelta, il secondo viene assegnato dalla Commissione Artistica e scelto dal repertorio di mio padre”, ci ha raccontato Chiara.

Un’emozione forte sentire i brani di suo padre cantati da artisti spesso così lontani per età e stile, ma con ottimi risultati, a dimostrare una volta di più il valore del repertorio di Gianni che annovera, tra le tante, canzoni del calibro di “Montagne Verdi”, “Lisa dagli occhi blu” e “L’emozione non ha voce”: “Erano tutti giovanissimi ed è stato bellissimo riascoltare anche brani scritti negli anni ‘70 o quelli scritti per Celentano, cantati con uno stile diverso. Era appagante anche per i ragazzi, colpiti dalla bellezza delle canzoni che spesso non conoscevano. Dei loro inediti, ho notato produzioni e arrangiamenti fatti bene, testi non male: un’attenzione sul testo ci vuole sempre secondo me. E cantavano tutti”, ci ha confidato Chiara. In un mondo iperconnesso, tra piattaforme social e streaming, sembrerebbe più facile riuscire a far girare la propria musica e intercettare nuovo pubblico. Ma non è affatto così ed è ancor più vero per i giovani artisti emergenti, spesso in cerca di palchi e opportunità di essere ascoltati. “Per il vincitore ci sarà un premio in denaro di 2.000€ (consegnato dallo stesso Gianni) e in più la possibilità di una borsa di studio del valore di 4.000€ per partecipare al Centro Europeo di Toscolano di Mogol. È qualcosa in più rispetto all’anno scorso ed è stato possibile grazie a Giulio e a Daniela Mori, che sono veramente come una seconda famiglia per me. Un’esperienza importante e molto formativa per il vincitore. Mi piacerebbe arrivare per le prossime edizioni ad avere anche qualcosa da un discografico, perché quello che secondo me oggi manca è la promozione, con i talent che hanno tagliato tutta la parte della gavetta. È molto complicato per questi giovani artisti, perché non sanno dove promuovere la propria musica”.

La Commissione Artistica del Festival sceglierà, tra le candidature ricevute entro il 3 giugno, un massimo di 28 artisti che si esibiranno il 28 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo. Nel corso della serata finale del 29 giugno, una giuria composta da addetti ai lavori, giornalisti, produttori musicali, discografici, autori e compositori di rilevanza nazionale decreterà il vincitore tra i 10 finalisti che saliranno sul palco.

di Federico Arduini