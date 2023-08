Fine estate in jazz, da “Termoli Jazz” a “Francavilla è Jazz”

L’estate 2023 è stata ricca di grandi concerti di artisti internazionali ma non solo, con al centro la musica in tutte le sue forme e generi. Per gli amanti del Jazz ci sono ancora due appuntamenti di rilievo da non perdere

Termoli Jazz

Giunta alla sua nona edizione, “Termoli Jazz” prenderà il via quest’anno il 29 agosto in una nuova location: non più Piazza Duomo, bensì la suggestiva Scalinata del Folklore, situata in Corso Vittorio Emanuele III, 2. Qui si terranno due concerti, entrambi con ingresso libero, che avranno inizio alle 22:00. Il primo, previsto per la serata inaugurale, vedrà esibirsi Alessandro Sgobbio in un live che unirà il mondo della musica elettronica all’intimismo del piano solo spaziando da composizioni originali a improvvisazioni tratte dai suoi progetti discografici come “Piano Music” e “Piano Music 2”, ancora inedito e di prossima uscita. Album che rappresentano un’esperienza sonora immersiva, un viaggio tra sonorità ipnotiche, sperimentazioni e innovazioni, sempre con un forte elemento jazzistico.

A chiudere il sipario sarà invece Daykoda, il cui vero nome è Andrea Gamba, il 30 agosto. Daykoda è un polistrumentista eclettico, tra tastiere, synth bass ed elettronica, e sarà accompagnato da tre musicisti: Riccardo Sala al sax, Andrea Dominoni al basso e Matteo D’Ignazi alla batteria. Il gruppo presenterà brani tratti dall’album “Physis”, un’opera che fonde hip hop, creative music, elettronica e sfumature jazzistiche.

Per info: https://www.facebook.com/termolijazz

Francavilla è Jazz

Festeggia l’importante traguardo dei 10 anni il festival “Francavilla è Jazz” di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi e lo fa con una line up di 6 concerti, tutti ad ingresso gratuito, di artisti nazionali e internazionali, sempre nella cornice di Piazza Giovanni XXIII, Largo San Marco e Corso Umberto I. Ad aprire le danze sarò il Richard Galliano New York Tango Trio, in Piazza Giovanni XXIII. Galliano, uno fra i più grandi fisarmonicisti jazz degli ultimi cinquant’anni, calcherà il palco insieme a Adrien Moignard (chitarra) e Diego Imbert (contrabbasso). Il trio alla testa del musicista francese presenterà Cully 2022, suo nuovo disco in cui sono presenti composizioni originali e tributi ad Astor Piazzolla. Un connubio, dunque, fra jazz e tango, ad alta intensità emozionale.

Domenica 10 settembre, sempre in Piazza Giovanni XXIII, i riflettori si spegneranno con

Gegè Telesforo – “Big Mama Legacy”, nuovo progetto di uno fra i più famosi cantanti jazz italiani degli ultimi quarant’anni. Accompagnato da un quintetto di giovani talenti della scena jazzistica italiana formato da Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sax alto), Christian Mascetta (chitarra),

Vittorio Solimene (organo Hammond e tastiere) e Michele Santoleri (batteria), il noto artista di origine foggiana presenterà un repertorio incentrato su un personale tributo al blues e al sound delle formazioni jazz della fine degli anni Cinquanta. Per scoprire tutti gli appuntamenti

di Federico Arduini