FireAid e altri concerti, quando la musica si muove

Abbiamo spesso scritto su queste pagine di come gli artisti un tempo si mettessero in prima linea a favore di cause che ritenevano importanti, mettendoci la faccia e la propria musica per dar risonanza a determinati messaggi e di come oggi succeda sempre più raramente. Dall’altra parte dell’oceano i disastrosi incendi che hanno colpito Los Angeles, costringendo alla fuga quasi 200mila persone e uccidendone 25, hanno sovvertito questa tendenza, compiendo un mezzo miracolo.

Il prossimo 30 gennaio una parata di stelle della musica si unirà per un doppio concerto denominato “FireAid”, il cui ricavato – sotto la consulenza della Fondazione Annenberg – sarà destinato a ricostruire le infrastrutture, supportare le famiglie sfollate e sviluppare strategie per la prevenzione degli incendi. E dire che inizialmente doveva esserci un’unica sede per l’evento, ma la massiccia risposta da parte degli artisti ha costretto gli organizzatori a raddoppiare con il Kia Forum e l’Intuit Dome di Inglewood, a Los Angeles. Da Sting a Joni Mitchell, da Lady Gaga a Stevie Wonder, senza dimenticare Billie Eilish, John Mayer con Dave Matthews, Red Hot Chili Peppers e Green Day. Ma l’elenco sarebbe ben più lungo, con nomi di altrettanta grandezza qui omessi. Sarà possibile ascoltare e vedere il doppio concerto anche in streaming su iHeartRadio (che lo trasmetterà su oltre 800 stazioni radio americane) e sulle principali piattaforme digitali, fra cui Spotify, Netflix, Prime Video e YouTube.

Ascolta il podcast per scoprire quali altri grandi concerti sono stati fatti, nella storia recente della musica, per beneficienza