Francavilla è Jazz, dal 4 settembre l’11esima edizione

Fervono i preparativi per l’undicesima edizione di Francavilla è Jazz (Francavilla Fontana, provincia di Brindisi). Piazza Giovanni XXIII sarà la venue dei cinque concerti programmati per quest’anno, da mercoledì 4 settembre a domenica 8 alle 21:00, a ingresso gratuito come da tradizione. Il 4 si apriranno le danze con Dino Plasmati & The Untouchable Band Featuring Seamus Blake. Si proseguirà il giorno successivo con Roberto Ottaviano “Eternal Love” Quintet. Venerdì sarà la volta di Alessandro Lanzoni Trio Feat. Francesco Cafiso.

Il giorno seguente toccherà a Mino Lanzieri Quartet “Spirit of Four” Feat. Danny Grissett. In conclusione, sarà Alessandro Quarta Quintet “No Limits” a chiudere l’undicesima edizione di Francavilla è Jazz.

Anche quest’anno, sempre sotto la direzione artistica di Alfredo Iaia, la kermesse al suon di Jazz si riconferma come il fiore all’occhiello dell’estate francavillese.