Frankie Hi-Nrg difende l’autotune: “Bersani rancoroso”

Ma facciamo un passo indietro, a quando il cantautore romagnolo ha condiviso sui social (unificati) questa frase: «Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima “cantata” si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera…». Dunque un giudizio sulle capacità vocali di alcuni trapper; nessun riferimento preciso, ma i dubbi sul diretto interessato sono pochi: in questi giorni, infatti, è diventato virale un video in cui Sfera Ebbasta è alle prese con qualche problema tecnico sul palco (stona sonoramente per un guasto all’autotune ndr). Pochi dubbi, tra l’altro, sciolti dallo stesso trapper su X: «Quando il c*lo brucia spesso la bocca sparla, cit della settimana». Che eleganza.

